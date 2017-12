AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità: incidente in A4 (ultime notizie, oggi 6 dicembre)

Autostrade, bollettino traffico, situazione e info: Ultime notizie in tempo reale, oggi 6 dicembre 2017 sulla viabilità. Incidente sull'A4 con grandi disagi e paura ma nessun ferito.

06 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Traffico autostrade - La Presse

La giornata di ieri sull'A4 ha portato disagi e grande paura ma per fortuna nessun ferito grave. C'è stato infatti un brutto incidente tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia come raccontato da VeneziaToday.it. Questo è arrivato per un tamponamento tra camion che ha portato uno dei due mezzi pesanti a perdere sulla strada il suo carico. Ovviamente sono arrivati sul posto gli addetti ai lavori di Autostrade per l'Italia pronti a ripristinare con grande efficienza l'operatività del tratto autostradale che è stato inevitabilmente chiuso per un po'. Questo perché ovviamente la perdita dei materiali contenuti su uno dei due mezzi pesanti occupava la carreggiata creando circostanze potenzialmente pericolose. Il personale di Autovie Venete è intervenuto sul posto insieme a i Vigili del fuoco, i soccorsi stradali per i due mezzi e anche la Polizia Stradale. Al momento non si parla nemmeno di feriti per questo incidente anche se le dinamiche sono ancora da chiarire.

AUTOSTRADE, CANTIERI E TRAFFICO

I problemi legati alle autostrade italiane per la giornata di oggi, mercoledì 6 dicembre 2017, saranno tutti legati ai cantieri che sono stati aperti questa notte. Il nostro paese infatti sta vivendo un momento piuttosto florido per quanto riguarda il meteo. Sono diverse però le situazioni dove sarà utile ricorrere al portale istituzionale Autostrade.it dove dettagliatamente sono forniti aggiornamenti in tempo reale e consigli utili per evitare il traffico. Partiamo dall'A26 Genova Voltri- SS 33 Semp.-Gravell. Toce dove al chilometro 194.3 direzione Gravell. Toce troveremo chiuso fino alle ore sei il tratto tra Arona e Bivio A26/SS 34 del Lago Maggiore. Passando invece all'A7 Milano-Serravalle-Genova troveremo chiuso il tratto tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia fino alle ore cinque. Per concludere sull'A10 Genova-Savona-Ventimiglia ci saranno problemi al chilometro 2.3 direzione Ventimiglia dove sarà chiusa l'uscita Genova Aeroporto.

© Riproduzione Riservata.