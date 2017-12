Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto, oggi: i numeri vincenti! (conc 248/2017)

Estrazione SiVinceTutto Superenalotto del 6 dicembre, i numeri vincenti in diretta con il concorso 248/2017. Numeri in diretta e in aggiornamento live, curiosità e vincite di giornata

06 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Estrazione SiVinceTutto Superenalotto

Prima estrazione di dicembre per SiVinceTutto, il concorso speciale del Superenalotto. Come ogni mercoledì, ecco il nuovo appuntamento con la fortuna. In palio in un'unica sera tutto il montepremi. E c'è da crederci, perché la settimana scorsa c'è stata una vincita ricchissima. Poco meno di 140 mila euro hanno riempito le tasche del giocatore che ha indovinato la sestina vincente. Potrebbe comprarci una casa, investirli in un'attività o metterne da parte una porzione per trascorrere i prossimi anni senza problemi economici. Sono tanti i modi per spendere la vincita e tra qualche ora potreste capitare a uno di voi il compito di trovare una risposta a questa bella domanda. Non dimenticate di giocare 12 numeri su 90. E per chi ancora non lo sapesse, ricordiamo che a SiVinceTutto non si vince solo indovinando tutta la combinazione fortunata, ma anche 5, 4, 3 o solo 2 numeri dei numeri vincenti estratti.

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO DI OGGI: I NUMERI VINCENTI

Non sarebbe bello prenotare una bella vacanza per il Ponte dell'Immacolata? Potreste farlo stasera dopo l'estrazione di SiVinceTutto. In realtà potreste ritrovarvi anche a programmare tutte le festività natalizie, perché l'importo delle vincite può essere davvero importante. Quelle più piccole potrebbero servirvi per sistemare delle spese in sospeso o per fare un regalo alle persone più care. Noi qualche suggerimento ve l'abbiamo dato, al resto pensateci voi, anche perché l'estrazione del SiVinceTutto si avvicina e dobbiamo concentrarci sui numeri vincenti. Prima di far scattare il conto alla rovescia, ricordiamo cosa è accaduto la settimana scorsa. I numeri vincenti del concorso 247 sono stati: 46-61-63-64-68-71. Stasera conosceremo la nuova combinazione fortunata e speriamo vincente. Dipende da voi e dalla vostra giocata: sarà quella giusta? E allora non possiamo che augurarvi buona fortuna!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

-

(I numeri vincenti del concorso del Sivincetutto SuperEnalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

