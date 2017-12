INCIDENTE STRADALE/ Firenze, A1: camion in una scarpata, traffico ko (oggi 6 dicembre 2017)

Incidente stradale, ultime notizie di oggi 6 dicembre 2017: Firenze, A1 con camion in una scarpata. Traffico ko e chilometri di incolonnamenti: Genova A7, tamponamento fra tir

06 dicembre 2017 Niccolò Magnani

Incidente stradale (LaPresse)

Situazione disperata per il traffico sull’A1, l’Autostrada del Sole, per un incidente stradale per fortuna dalle poche conseguenze per il guidatore, ma devastante per il traffico veicolare della mattina tra Incisa e Impruneta in direzione Roma. Un tir si è ribaltato ed è finito in una scarpata più o meno all’altezza del km 304, come riporta il sito di Anas, causando una lunghissima coda sia nella direzione sud, ma anche tra Incisa e Firenze Sud in direzione Bologna, con 3 km di colonna per i consueti “curiosi” Il guidatore del camion è rimasto ferito ma non in maniera grave, solo che sul luogo dell’incidente sono giustamente arrivati soccorsi, polizia e vigili del fuoco per tentare di estrarre l’uomo dalle lamiere e di recuperare, con l’aiuto di traini meccanici, anche la carcassa del camion finito nella scarpata ancora per cause tutte da verificare.

A7, MAXI TAMPONAMENTO FRA TIR A GENOVA BOLZANETO

Non è giornata per le autostrade italiane, visto che un altro incidente, sempre con camion coinvolti, è avvenuto poche ore fa questa volta all’altezza di Genova Bolzaneto dell’A7 Milano-Serravalle-Genova. Tre mezzi pesanti sono rimasti coinvolti in uno spettacolare tamponamento avvenuto poco prima della galleria Monte Galletto, appena un attimo prima del casello di Bolzaneto in direzione Milano. Non ci sono stati feriti ma anche in questo caso è stato il traffico delle varie auto a pagare il conto più salato, con ore di attesa e colonne di veicoli verso Milano praticamente fermi. Come riporta Genova Today, «Alle ore 9.30 il traffico risulta bloccato e ci sono 5 chilometri di coda. Ripercussioni verso Genova sulla A10 Genova-Savona a partire da Genova Pra' e sulla A12 Genova-Rosignano da Nervi».

