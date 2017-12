METEO/ Altra giornata di sole, ma il ponte dell'Immacolata farà tornare il freddo (oggi, 6 dicembre 2017)

Meteo, previsioni del tempo e maltempo: oggi, 6 dicembre 2017. Altra bella giornata di sole su tutto il nostro paese, il ponte dell'Immacolata però vedrà tornare protagonista il freddo.

06 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Meteo - La Presse

Un'anticiclone sembra pronto a colpire il nostro paese per andare a disturbare quella situazione di tranquillità che si era invece verificata all'inizio di questa settimana. Da venerdì infatti l'Italia sarà invasa da una saccatura sub-polare che porterà al ritorno di piogge e neve. Una perturbazione atlantica andrà a colpire tutto il nord del nostro paese e anche le regioni che fanno parte del Tirreno con la neve che si farà sentire in maniera copiosa sulle Alpi sopra i 700 metri e anche sull'Appenino però superando i 1200 metri. Questa situazione avrà un'evoluzione che andrà a colpire anche il meridione all'inizio della prossima settimana con dei cali di temperature piuttosto significativi e che andranno a condizionare anche le correnti e i venti pronti a diventare anche piuttosto intensi. Attenzione poi alle piogge che comunque proveranno a dire la loro al sud con temporali soprattutto sulla Sicilia.

PREVISIONI METEO, ALTRA BELLA GIORNATA DI SOLE

La giornata di oggi, mercoledì 6 dicembre 2017, sarà caratterizzata ancora una volta, come tutto l'inizio di questa settimana, dal bel tempo. Il sole sarà protagonista un po' ovunque già a partire dalle prime ore della mattina dove le uniche nubi importante colpiranno più che altro la Liguria e la bassa Toscana. Nel pomeriggio vedremo però anche qualche precipitazione, localizzata anche questa sul versante levante della Liguria. Le nubi saranno ancora presenti in Toscana e diventeranno piuttosto importanti anche sulla Sardegna. Saranno molti i comuni nelle prime ore della giornata dove vedremo la temperatura andare sotto lo zero. Ci saranno infatti addirittura -7° a Bolzano, -3° ad Aosta e -1° ad Aosta, Perugia, Milano, Bologna, Campobasso e Potenza. Continuano ad essere al sud invece le massime con addirittura 15° a Palermo nel pomeriggio. La situazione del bel tempo è destinata a continuare almeno fino al ponte dell'Immacolata.

© Riproduzione Riservata.