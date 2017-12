NATALINA PAPANDREA/ Scomparsa da Roccella Jonica: l'ultima passeggiata in riva al mare (Chi l'ha visto?)

Natalina Papandrea: scomparsa da Roccella Jonica. Aveva l'abitudine di fare lunghe passeggiate in riva al mare prima di portare la figlia a scuola: la mattina non è tornata a casa

Natalina Papandrea ha sempre amato il mare. Quelle lunghe passeggiate di prima mattina, in spiaggia, costituivano la sua dose di energia quotidiana, prima di rituffarsi nella routine di mamma impegnata. Era solita uscire all'alba, per concedersi il giusto tempo, forse per rilassarsi e lasciare da parte i problemi di tutti i giorni. Alle 7 di mattina, però, come un orologio svizzero, faceva rientro a casa: una figlia da svegliare e poi da accompagnare a scuola. Un rito consolidato, almeno fino al 17 novembre scorso, quando Natalina Papandrea è uscita di casa, ha fatto la sua passeggiata in riva al mare, ma nella sua casa di Roccella Jonica, in provincia di Reggio Calabria, non è tornata. Cosa le è successo? Sono in pochi a pensare che quella donna così credente, tanto da fare parte di un gruppo di preghiera di Gioiosa, possa aver abbandonato la sua bambina da un giorno all'altro, senza un apparente motivo. Quella figlia di 6 anni che la mamma era solita viziare con tantissime attenzioni: cos'è accaduto a Natalina? Qualcuno le ha impedito di tornare a casa, quella mattina?

NATALINA PAPANDREA E L'ULTIMA PASSEGGIATA (CHI L'HA VISTO?)

Ma cerchiamo di ripercorrere gli ultimi spostamenti di Natalina. La donna esce da casa intorno alle 5: l'ultimo a vederla è il proprietario di un bar di Roccella. Sostiene di averla vista sul lungomare indirizzarsi verso la via della Marina. Con sé pare avesse un ombrellino lilla, appartenente alla figlia. Da quel momento in poi nessuna traccia: il suo telefono continua a risultare spento da giorni e quel famoso ombrellino da bambini è stato rinvenuto da una signora, abbandonato sulla spiaggia. Che Natalina Papandrea sia stata avvicinata da qualche malintenzionato mentre si trovava da sola in riva al mare? Qualcuno l'ha costretta a seguirla con la forza? Natalina è stata vittima di un tentativo di rapina? Sono tanti gli interrogativi che assillano la mente degli inquirenti in queste ore, chiamati a rispondere alla domanda più impellente: quella del 17 novembre è stata l'ultima passeggiata in riva al mare di Natalina? Del caso della 41enne scomparsa da Roccella Jonica si occuperà anche Chi l'ha visto?, il programma di Rai Tre condotto da Federica Sciarelli.

