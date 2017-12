Nadia Toffa, come sta?/ Video ultime notizie, Le Iene: "sta meglio, ma..."

Nadia Toffa, come sta? Questa la domanda che i fan de Le Iene si stanno facendo dopo il malore che ha colpito l'inviata: le ultime sulle sue condizioni di salute

Nadia Toffa, come sta?

Nadia Toffa, come sta? Quali sono le sue condizioni di salute? L’inviata de Le Iene sabato 2 dicembre 2017 è stata colpita da un malore mentre si trovava a Trieste. Soccorsa immediatamente , la giornalista è stata trasportata in elicottero al San Raffaele, dove è tuttora ricoverata. Le indiscrezioni delle ultime ore sottolineano che Nadia Toffa è fuori pericolo, ma le sue precarie condizioni di salute la costringono a rimanere ancora ricoverata nell’impianto milanese. E non è stato ancora chiarito il tipo di malore che l’ha colpita: come sottolineato dal Corriere della Sera, di certo c’è al momento che non si è trattato di aneurisma o di ictus, con la risonanza magnetica al cervello che ha escluso queste ipotesi. Attesi nuovi aggiornamenti nelle prossime ore, con i fans e i telespettatori del noto programma in onda su Italia Uno che aspettano novità sullo status di salute della inviata trentottenne, che a partire dalla nuova edizione è stata anche conduttrice dell’appuntamento della domenica.

NADIA TOFFA, COME STA? IL PUNTO DE LE IENE

Ieri sera, 5 dicembre 2017, è andata in onda una nuova puntata de Le Iene e i conduttori Ilary Blasi e Teo Mammuccari hanno voluto fare il punto della situazione sulle condizioni di Nadia Toffa: “Abbiamo uno stato d’animo un po’ provato”, le parole della Blasi, seguita da Mammuccari: “Stiamo parlando di una persona importantissima per questo programma, una grande professionista ma soprattutto una amica che è stata male”. Presente anche il trio di voci fuori campo della Gialappa’s Band: “Questo weekend è stato uno dei più brutti che io possa ricordare della nostra vita”. Ilary Blasi annuncia in seguito: “Sono tre giorni che voelvamo dirvelo: Nadia sta meglio, ha bisogno di un po’ di riposo per riprendersi”. Lungo applauso da parte del pubblico presenze, con Teo Mammuccari che sottolinea ironicamente: “Non fare scherzi, la Gialappa’s comincia ad avere un’età”. Conclude, infine, la conduttrice sposata con Francesco Totti: “Ci segue dalla sua camera d’ospedale, purtroppo non ci saranno i tuoi servizi ma sarai qui con noi. Ne approfitto per ringraziare tutti voi per l’affetto che avete dimostrato nei confronti di Nadia e delle Iene”.

