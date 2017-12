SAN NICOLA/ Santo del giorno, il 6 dicembre dicembre si celebra il patrono di Bari

Il 6 dicembre si celebra San Nicola di Bari, noto anche come san Nicola di Mira. Le sue reliquie sono conservate a Bari e Venezia. Ecco la storia del santo.

Santo del giorno: San Nicola

San Nicola: la storia

Il 6 dicembre si ricorda e si venera la memoria di San Nicola di Bari o di Mira. San Nicola nasce verso il 260 d.C col nome di Nikòlaus, in terra di Licia, oggi Turchia, all'epoca popolazione di lingua, tradizione e cultura greca. Si pensa che facesse parte di una famiglia molto benestante, se non addirittura nobile o aristocratica. Il giovane Nikòlaus crebbe nella parola del Signore e nell'educazione evangelica, amato dai genitori ed educato ai buoni valori, alla carità, al giusto e corretto comportamento cristiano. Da ragazzino, San Nicola non era uso unirsi ai suoi coetanei per giochi e divagazioni, ma preferiva vivere in appartata solitudine, leggendo, studiando e comportandosi con decoro e discrezione. Visse nella città di Mira, tutt'oggi città intitolata proprio a San Nicola, in suo omaggio e devoto ricordo. Il primo episodio della sua vita, che fece intuire la grandezza d'animo di San Nicola, riguarda il dono della dote alle tre povere fanciulle. A Mira, un uomo, perse un giorno tutti i suoi averi. Si disperò perché doveva sposare le sue tre figlie e non poteva offrire loro nessuna dote. San Nicola, ai tempi giovanotto colto e ricco, voleva regalare la dote a tutte e tre le ragazze ma, fedele ai dettami di umiltà e di non apparenza, non voleva che nessun altro, al di fuori di Nostro Signore, venisse a conoscenza del suo atto di beneficenza. Di notte, quindi, si avvicinò alla casa delle fanciulle e fece cadere un sacco pieno di monete d'oro all'interno della cancellata. Il padre delle giovani, incredulo, usò il denaro per sposare la prima figlia e San Nicola, visto che il suo gesto era stato apprezzato e ben usato, ripeté la donazione per le altre due fanciulle, sempre in totale anonimato. Fu però scoperto, mentre lasciava il sacco d'oro per la terza ragazza, da suo padre che, per capire chi fosse il donatore, trascorse lunghe notti insonni attendendo il terzo regalo. A quel punto San Nicola gli fece giurare di non rivelare mai la sua identità da benefattore, confermando, ancora una volta, la sua grandezza d'animo.

Nel 300 d.C., per queste ed altre sue qualità, San Nicola fu eletto Vescovo e cominciò una dura lotta contro le persecuzioni, per portare nel mondo la parola evangelica. In quel tempo era in atto la persecuzione di Diocleziano, che portò all'uccisione ed al martirio di milioni di fedeli cattolici. Solo nel 318 d.C., grazie all'editto di Costantino, San Nicola Vescovo entrò in possesso di alcuni strumenti magistrali e legali per poter operare a favore dei cattolici, seppur con molte limitazioni. Sotto il suo vescovado l'Impero ed i fedeli cristiani riuscirono ad ottenere molte agevolazioni e più tolleranza, grazie all'impegno con cui San Nicola si batteva per la divulgazione della Bibbia e della Parola di Dio. San Nicola salvò diversi innocenti dalla decapitazione e dalle torture, era sempre presente in ogni battaglia, al fianco dei suoi devoti e dei suoi seguaci. Morì intorno al 335 d.C.

Le celebrazioni

San Nicola è venerato in molte zone d'Italia e del mondo ma soprattutto in Puglia. La città di Mira è interamente dedicata a lui, con Chiese e feste del patrono. È considerato il protettore dei bimbi e di tutti gli innocenti. È il Santo Patrono di Bari e di Rimini. In molte città della Puglia e in molti paesini della Romagna, San Nicola di Bari è festeggiato con feste e sagre, durante le quali si mangiano dolci tipici, detti dolcetti di San Nicola. Nell'iconografia è rappresentato sempre con tre palle d'oro ai piedi, in ricordo dell'episodio del denaro regalato alle tre fanciulle povere.

