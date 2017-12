TERREMOTO OGGI/ INGV ultime scosse: Sicilia, sisma M 3.3 a Messina (ore 12.20, 6 dicembre 2017)

Terremoto oggi, ultime scosse INGV del 6 dicembre 2017: dati in tempo reale e danni, Sicilia con sisma M 3.3 sulla costa di Messina. Centro Italia, scossa M 2.9 a L'Aquila

06 dicembre 2017 Niccolò Magnani

Terremoto oggi (LaPresse)

È la Sicilia a presentare nella primissima parte della giornata i principali fenomeni di terremoto avvenuti con un breve ma intenso sciame sismico: ben 4 scosse, tutte sopra il grado 2 Richter, con la più forte avvenuta alle ore 4.57 di stamani che ha fatto registrato il grado M 3.3 sulla scala Richter. Non ci sono danni, anche perché gli epicentri sono stati tutti individuati a pochi chilometri dalla costa in pieno mare siciliano: stando ai dati prodotti da INGV, l’ipocentro è rimasto ad una profondità di circa 26 km sotto il livello del terreno, mentre sul fronte epicentro i comuni più vicini ma non interessati per fortuna da danni sono stati Gioiosa Marea, Piraino, Brolo, Lipari, Capo d’Orlando, con Messina lontano 64 km a ovest, Reggio Calabria 74 km e Acireale ben 84. Le altre scosse avvenute in sequenza hanno registrato i gradi M 2.2, 2.2, 2.3 sulla scala Richter.

ABRUZZO, SCOSSA M 2.9 A L’AQUILA

È avvenuta invece a cavallo tra il 5 e il 6 dicembre la scossa di terremoto in Abruzzo nel consueto ormai “cono sismico” tra le provincie di l’Aquila, Rieti, Macerata, Perugia, Ascoli Piceno: questa volta la scossa sismica delle ore 23.32 ha colpito in piena provincia de L’Aquila senza alcun danno generato e senza neanche conseguenze per strade, case, strutture e palazzi ai piani alti. Sui dati INGV, va segnalato un ipocentro a circa 9 km sotto il livello del terreno, mentre l’epicentro è da fissare presso i comuni di L’Aquila, Pizzoli, Barete, Crognaleto, Pietracamela, Capitignano, Campotosto, Poggio Picenze, Fano Adriano, Scoppito, Fossa, Ocre, Cagnano Amiterno, Lucoli, Barisciano, Sant’Eusanio Forconese, Montereale, Tornimparte, San Demetrio ne’ Vestini.

