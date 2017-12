TRENO DERAGLIATO/ Cosenza-Paola, incidente ferroviario dopo malore del macchinista (ultime notizie)

Treno deragliato in galleria nella tratta Cosenza-Paola: incidente ferroviario, ultime notizie di oggi 6 dicembre 2017. Ipotesi malore macchinista, situazione feriti e mezzi sostitutivi

06 dicembre 2017 Niccolò Magnani

Treno deragliato a Cosenza (Pixabay)

È dalla Reggio Calabria che arriva la nuova emergenza ferroviario dopo che un treno deragliato tra le stazioni di Cosenza e Paola ha fatto spaventare e allarmare l’intera regione, a fronte di un possibile gravissimo incidente ferroviario. Si tratta del treno numero 3742, regionale in partenza da Cosenza alle 9.37 di stamane che in prossimità della vicina galleria di Santomarco è improvvisamente deragliato, pare, per un malore avuto dal macchinista che guidava il veicolo. Il convoglio si è subito bloccato, finendo fuori binario in piena galleria tra le due stazioni di Cosenza e Paola (vicino a Rende) e subito sono scattati i protocolli di sicurezza limati e migliorati in tutto il sud dopo il disastro ferroviario avvenuto in Puglia il 12 luglio 2016 a Corato. Come spiega l’Ansa «La tratta è stata chiusa per favorire l'arrivo dei soccorsi e sul posto si sono recate due squadre dei vigili del fuoco di Paola e Rende. Al momento, secondo quanto si è appreso, vi sarebbe un solo ferito, il macchinista».

“NON CI SONO FERITI TRA I PASSEGGERI”

Come ha garantito in un primo comunicato Rete Ferroviaria Italiana, non ci sarebbero vittime e anche la conta dei feriti è molto positiva: per ora infatti sarebbe coinvolti nel deragliamento solo il macchinista che ha avuto il malore, mentre tra i passeggeri ci sarebbero lievi contusi e molti spaventati ma nessun danno grave, dovuto forse anche alla bassa velocità del treno appena partito dalla stazione di origine in Calabria. «Al momento non si registrano danni ai viaggiatori» del treno regionale 3472, deragliato nella galleria Santomarco, sulla tratta Paola-Cosenza» Lo rende noto Rfi in un comunicato, che poi conclude, «Le cause dello svio sono in corso di accertamento da parte dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana già arrivati sul posto». In questo momento Trenitalia sta provvedendo alla attivazione e immediata sostituzione degli autobus nella tratta Paola-Cosenza: Pompieri e soccorritori intanto hanno dovuto aiutare i passeggeri a scendere dal treno ed uscire dalla galleria e proprio per la delicata posizione del deragliamento, le operazioni di soccorso non sono state semplicissime. A quanto apprende il Messaggero, l’unico ferito trasportato in ospedale al momento sarebbe proprio il povero macchinista, con un malore le cui cause sono ancora sconosciute.

© Riproduzione Riservata.