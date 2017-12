ATTENTATO CASERMA CARABINIERI A ROMA/ Esplode bomba a San Giovanni: analizzati i video (ultime notizie)

Attentato alla Caserma dei Carabinieri a Roma San Giovanni: esplode una bomba rudimentale davanti al portone. Ultime notizie di oggi, analizzati i video delle telecamere per movente e autore

07 dicembre 2017 Niccolò Magnani

Attentato caserma carabinieri a Roma (LaPresse)

Di primo mattino, attorno alle 5.30, Roma si sveglia col terrore: una bomba è infatti esplosa davanti alla caserma dei Carabinieri a Roma provocando molti danni ma per fortuna, da una prima indagine e dai primi testimoni, non ci sono feriti e non ci sono vittime. Un attentato dinamitardo, non c’è dubbio su questo, con la buona sorte che ha voluto che nessuno passasse dall’ingresso della caserma di Via Britannia a Roma San Giovanni proprio durante l’esplosione dell’ordigno. L’oggetto esploso - una bomba di estrazione rudimentale - è in questo momento al vaglio degli stessi carabinieri che stanno cercando di ricostruirne la composizione in modo da risalire evidentemente a qualche indizio utile per le indagini sull’attentato. La bomba è esplosa davanti al portone, come segnala il Corriere della Sera, ma i danni rilevati sono rimasti solo sulla porta e sull’ingresso della Caserma di Via Britannia.

SI CERCA NEI VIDEO DELLE TELECAMERE

Sulla vicenda ben poco chiara stanno indagano i carabinieri del Nucleo Informativo e Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Roma e i carabinieri del ROS: dietro all’attentato motivi più disparati e possibili autori possono essere coinvolti, da matrici del forze di destra nella capitale già intervenute negli scorsi giorni tra Ostia e l’aggressione al giornale Repubblica, a semplici criminali o a qualche possibile gesto di vendetta contro qualche carabinieri di quella caserma. Insomma, le ipotesi sono tutte aperte mentre intanto sul posto dell’attentato è accorso il comandante provinciale dell’arma, generale Antonio De Vita che sta coordinando gli accertamenti. Secondo quanto riporta l’Ansa, sono cominciate le analisi sui video di alcune telecamere nella zona per provare a vedere chi ha piazzato la bomba artigianale e se da questi elementi si possa trarre l’origine e il movente del folle gesto.

© Riproduzione Riservata.