AVVELENATI DAL TALLIO IN BRIANZA/ Arrestato il nipote Mattia Del Zotto: "fu omicidio volontario"

Avvelenamento da tallio, ecco la svolta nelle indagini: è stato accusato il giovane Mattia Del Zotto di aver ucciso tre persone tramite somministrazione di tallio all'interno di tisane.

07 dicembre 2017 Francesco Agostini

Avvelenamento da tallio (web)

La svolta clamorosa nelle indagini per avvelenamento da tallio è finalmente arrivata. I carabinieri hanno individuato nel giovane Mattia Del Zotto di 27 anni il responsabile di omicidio volontario perpetrato nei confronti dei due nonni, Giovanni Battista Del Zotto (94 anni) e Gioia Maria Pittana (91 anni), a cui si è aggiunta la zia Patrizia Del Zotto (63 anni). Non solo, il Del Zotto è anche accusato di tentato omicidio dei nonni materni, Alessio Palma (83 anni) e Maria Lina Pedon (81 anni), a cui si devono aggiungere la sorella e il marito di Patrizia Del Zotto e la badante dei due anziani nonni. Gli inquirenti, dopo una lunga sequela di piste seguite, è arrivata infine alla conclusione che sia stato proprio il giovane nipote, in maniera lucida e assolutamente premeditata, a compiere l'insano gesto tramite la somministrazione di tisane avvelenate. Il tallio, un elemento altamente dannoso e mortale per l'uomo, era stato somministrato all'intera famiglia dopo essere stato sminuzzato all'interno di erbe aromatiche presenti in alcune tisane. Prima di arrivare a questa conclusione, comunque, le piste battute erano state tantissime.

LA VICENDA

Tutto era cominciato quasi due mesi fa, quando nella casa di campagna in Friuli, a Varmo (provincia di Udine) c'erano stati i primi, terribili, avvelenamenti. Le ipotesi all'inizio erano state le più varie, dato che gli inquirenti brancolavano ancora nel buio.Il primo a essere tirato in ballo per l'avvelenamento era stato un possibile topicida, dato che fino a qualche anno fa il tallio si trovava in quantità considerevoli in prodotti di questo tipo. Considerando anche l'ubicazione della casa in campagna, questa sembrava essere l'ipotesi più probabile ma poco dopo tempo era stata scartata con risolutezza. A quel punto qualcuno aveva paventato l'idea che le persone fossero state avvelenate da esalazioni di tallio presenti nel guano dei piccioni che infestano la casa di Varmo. Un'ipotesi possibile ma altamente improbabile e che cozzava decisamente con la realtà dei fatti. Alla fine, dunque, ecco la svolta nelle indagini: Mattia Del Zotto è stato accusato di tentato omicidio e omicidio volontario di tre persone, fra cui i due nonni e la zia. Al momento, comunque, non sono ancora state rese note le motivazioni per cui il giovane abbia tentato una strage della propria famiglia tramite il tallio.

