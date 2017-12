Artigiano in Fiera 2017/ I sapori e le tradizioni della Lettonia, si consolida il legame con il nostro Paese

Artigiano in Fiera 2017, le ultime notizie, eventi e novità della 22esima edizione a Milano-Rho Fiera. Anche la Lettonia protagonista con i suoi piatti, il meglio fino al 10 dicembre.

07 dicembre 2017 Emanuela Longo

Artigiano in Fiera 2017 (LaPresse)

L'Artigiano in Fiera 2017 continua a rappresentare uno degli appuntamenti che in questi giorni sta infiammando Milano. Giunta ormai al suo rush finale, in concomitanza con la festa di Sant'Ambrogio, fino al 10 dicembre sarà la manifestazione che ad oggi ha racconto un vero e proprio record di visitatori nel villaggio globale delle arti e dei mestieri di Rho-Pero. Tra i numerosi Paesi del mondo chiamati a presentare le proprie eccellenze gastronomiche, anche la Lettonia, che ha scelto Milano per presentare al nostro paese la sua ampia offerta turistica e gastronomica. Per l'occasione, sarà presente uno stand ad hoc, il Padiglione 7, Stand R63 nel quale sarà presentato il progetto Assapora la Lettonia. Il Paese si prepara ai suoi importantissimi festeggiamenti, in programma per il 2018, quando celebrerà i 100 anni dalla sua fondazione e l'Artigiano in Fiera rappresenta senza dubbio un ottimo trampolino di lancio dopo il suo debutto nel 2015 in occasione dell'Expo. Questa volta torna per presentare il proprio food & drink alla luce dell'ampia produzione bio e alle eccellenze uniche che caratterizzano il Paese. Dagli smoothie ai succhi, fino alla più alcolica birra, questi non saranno i soli prodotti che troveranno spazio nella grande manifestazione che sarà ancora in vigore nelle prossime giornate.

IL PAESE BALTICO PROTAGONISTA CON LE SUE TRADIZIONI

I piatti lettoni presenti nello stand 7 rappresenteranno un primo passo nell'apprendimento e nella conoscenza del grandioso Paese baltico, ricco di cultura e tradizioni. Proprio l'Italia, come spiega Il Giornale nell'edizione online, rappresenta il secondo mercato turistico dell’Europa occidentale per la Lettonia, alle spalle solo di Inghilterra. L'Artigiano in Fiera 2017, dunque, rappresenta l'evento che contribuisce a rafforzare ulteriormente il legame tra i due Paesi e nel quale la Lettonia punterà soprattutto nel far conoscere le proprie bellezze artistiche e culturali, oltre che gastronomiche. Tutti gli eventi previsti per questa terzultima giornata dell'Artigiano in Fiera, giunto alla sua grandiosa 22esima edizione, andranno a comporre il vasto ventaglio di proposte dei Giorni della Lettonia in Italia, messi a punto dall'Agenzia per gli Investimenti e lo Sviluppo della Lettonia (Liaa) in collaborazione con l’ambasciata della Repubblica di Lettonia in Italia. Il Paese baltico rappresenta solo uno delle numerose realtà straniere rappresentate dalla manifestazione nostrana che con i suoi oltre 3200 stand espositivi ha collezionato in questi giorni un successo in termini di partecipazione di pubblico.

