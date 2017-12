Incidente stradale/ Roma, Eur: schianto auto, morto un 24enne e tre ragazze ferite (oggi 7 dicembre 2017)

Incidente stradale, ultime notizie di oggi 7 dicembre 2017: Roma, schianto auto all'Eur, morto un 24enne e tre amiche restano ferite. Traffico ko in A4 per tamponamento a Seriate

07 dicembre 2017 Niccolò Magnani

Incidente stradale (LaPresse)

È tremendo l’incidente stradale occorso questa primissima mattina a Roma in zona Eur: un bilancio tragico per una sola ma traumatica uscita di strada di un’auto che procedeva in via Cristoforo Colombo in pieno quartiere Eur. Secondo quanto spiega il Messaggero, l’auto guidata da un 24enne con bordo tre altre ragazze amiche, si è schiantata andando fuori strada, forse per la velocità o per un malore dato che non vi sono coinvolti altri veicoli nell’incidente. Sta di fatto che il ragazzo non ce l’ha fatta, è morto praticamente sul colpo come hanno constatato i primi soccorsi arrivati dopo le ore 4, appena in seguito allo schianto fragoroso che ha svegliato tutti i vicini. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, che si sono visti costretti ad estrarre dalle lamiere dell'automobile quattro ragazzi che erano rimasti incastrati; ferite, in maniera grave, anche le altre tre componenti del veicolo, tutte ragazze molto giovani e incastrate nelle lamiere dell’auto completamente distrutta. Eur bloccato nelle prime ore della mattina durante la rimozione dell’auto e per i rilievi svolti dalla Stradale, nel tentativo di capire cosa possa essere successo che ha portato un incidente così spaventoso e dal bilancio così tragico. A4,

SCHIANTO A SERIATE: TRAFFICO KO VERSO VENEZIA

Nel lungo ponte per l’Immacolata, le autostrade sono già intasate per i tanti vacanzieri verso i luoghi di villeggiatura: sull’A4, una delle arterie già di norma maggiormente trafficate, in questi minuti è in corso un incolonnamento di diversi chilometri in zona Seriate, in direzione Venezia. Il motivo è da rilevare come un incidente stradale avvenuto proprio all’altezza di Seriate con rallentamenti e traffico paralizzato già dalle ore 7: ci sono tre feriti, per fortuna non gravi, per il maxi tamponamento avvenuto sull’A4 in carreggiata verso est. L’autostrada risulta dunque in questo momento in tilt, specie per chi deve dirigersi verso Bergamo o verso l’aeroporto bergamasco per le partenze di questo lungo “weekend” dell’Immacolata.

