Lotto/ Estrazioni di oggi, Superenalotto e 10eLotto 7 dicembre: i numeri vincenti! Video (conc 146/2017)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 7 dicembre: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.146/2017: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Estrazioni del Lotto e Superenalotto (LaPresse)

Continuano gli appuntamenti con il Lotto, il Superenalotto e il 10eLotto, che ritorneranno questa sera con una nuova estrazione. I giochi hanno già confezionato i loro premi, pronti ad accogliere tutti i giocatori che riusciranno a diventare i nuovi vincitori di oggi. L'ultimo concorso del Lotto si è rivelato vincente per un fortunello di Bari, che con quattro numeri centrati sulla Ruota di Roma è riuscito a superare i 50 mila euro in premio. La vincita tra l'altro non è solo stata la più alta dell'estrazione, ma è riuscita a raddoppiare il proprio bottino grazie all'opzione Lottopiù. Al secondo posto della classifica delle vincite troviamo invece Cisterna di Latina, dove un vincitore è riuscito a realizzare 47.500 euro in premio grazie ad una combinazione giocata sulla Ruota di Napoli. 22.500 euro sono finiti invece nel portafogli di un appassionato della provincia di Treviso, di Vazzola, che ha indovinato un terno sulla ruota di Milano. Per il concorso del 10eLotto, la vincita maggiore ha premiato invece a tre città in cui sono state centrate altrettante combinazioni gemelle. Si parla di Torino, Curti, in provincia di Caserta, e Cremona: il premio da 50 mila euro destinato a ciascuno dei fortunelli è stato possibile grazie ad un 9 vincente con opzione Oro.

LA SMORFIA NAPOLETANA

E' arrivato il momento preferito da tutti i giocatori del Lotto: manca davvero poco tempo e avrà luogo la nuova estrazione. I numeri vincenti non sono di certo un problema per tutti gli appassionati che hanno già le idee ben chiare, ma continuano ad essere un'incognita per tutti gli aspiranti vincitori che si sono appena affacciati al mondo della Sisal ed anche per chi è indeciso su quali numeri puntare con la propria schedina. Anche per questo l'appuntamento con la nostra Rubrica è diventato ormai imperdibile, soprattutto perché grazie alla smorfia napoletana vi regaleremo qualche idea sui numeri da giocare. Partiamo come sempre dalla news scelta per oggi e che ci parla di una particolare facoltà creata da un'Università turca. Si parla infatti di un corso specifico in Ufologia e Esopolitica, con cui gli allievi verranno preparati ad accogliere gli alieni. Secondo il tutor i misteriosi omini verdi ci avrebbero fatto visita più volte ed anche per questo la diplomazia fra il nostro pianeta e le forme di vita aliene diventa sempre più indispensabile. Le numerose visite aliene sarebbero inoltre state occultate da una specifica organizzazione top secret, con lo scopo di proteggere gli interessi delle potenze internazionali. Vediamo cosa ne pensa la smorfia: abbiamo l'alieno, 39, la visita, 56, la cospirazione, 64, il corso, 71, e l'università, 87. Come Numero Oro scegliamo invece l'accoglienza, 28.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Il SuperEnalotto continua a tenere con il fiato sospeso tutti i giocatori, grazie al suo incredibile Jackpot. Il montepremi metterà in palio nel concorso di questa sera un bottino di 68,6 milioni di euro, una cifra davvero impressionante che potrebbe trovare un vincitore proprio questa sera. Intanto continuano a festeggiare tutti i giocatori che nella precedente estrazione hanno raggiunto una posizione nella classifica delle vincite. Il premio maggiore è stato conquistato da un fortunello che ha realizzato il 5, con un premio che sfiora i 173 mila euro. Più ridotto il premio del 4+, pari a 33.644 mila euro e centrato da quattro giocatori, mentre il 3+ alza l'asticella del suo premio e sfiora i 3 mila euro, distribuiti a 145 vincitori. Sono stati invece 523 gli appassionati ad aver realizzato il 4 ed il premio da 336,44 euro, mentre 17.868 biglietti vincenti hanno registrato il premio da 29,65 euro destinato ai vincitori del 3. Il premio del 2 si risolleva dai minimi storici registrati in precedenza, con un bottino di 5,75 euro destinato a 286.099 giocatori, mentre 5 euro tondi sono stati distribuiti ancora una volta dallo 0+, centrato da 28.514 appassionati. I 10 euro dell'1+ ed i 100 euro del 2+ sono stati destinati invece rispettivamente a 12.846 giocatori e 2.061 appassionati.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Il SuperEnalotto ed il Jackpot regaleranno una serata vincente a tutti i giocatori che questa sera parteciperanno al nuovo concorso. Il montepremi verrà rimesso in palio ancora una volta e chissà che non sia l'occasione giusta per un fortunello di farsi avanti, conquistando il bottino più ambito del gioco Sisal. Rimangono comunque appetibili anche le quote minori ed anche per questo la confusione potrebbe colpire tutti i giocatori in gara, al solo pensiero di come spendere la propria vincita. La nostra Rubrica ha scelto per voi un progetto di KickStarter che potrebbe sciogliere ogni dubbio e che sarà di certo gradito agli appassionati di musica. Parliamo di OneManBand, un nuovo modo di suonare la chitarra ed in grado di sfruttare il suono dal punto di vista digitale. Il dispositivo rileva infatti in tempo reale i suoni e li converte in segnali digitali privi di latenza, per poi passare il tutto ad un app in grado di convertire il sound in MIDI. I 52 giorni di tempo a disposizione servono solo per decidere se partecipare all'iniziativa: il goal è già stato centrato. I numeri vincenti invece vi aspettano: l'appuntamento è fra poco!

