METEO PONTE IMMACOLATA/ Previsioni: tempo in peggioramento, tornano pioggia e neve (oggi, 7 dicembre 2017)

Meteo ponte Immacolata, previsioni del tempo e maltempo: oggi, 7 dicembre 2017. Situazione in netto peggioramento con raffiche di neve e temporali già nella giornata di domani.

07 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Previsioni Meteo - La Presse

Sarà un ponte dell'Immacolata che di sicuro non sorriderà agli italiani per quanto riguarda le previsioni del tempo. Si parte da domani, giorno dell'Immacolata, quando la neve tornerà a farsi sentire soprattutto in settentrione. Questa colpirà soprattutto le regioni di Veneto, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia. I temporali poi saranno importanti sempre come oggi nella porzione di territorio tra Liguria e Toscana. Perturbazioni che nella giornata di sabato si sposteranno nel centro sud andando a colpire l'Appennino al confine tra Abruzzo e Lazio con pesanti raffiche di neve. Temporali che sono localizzati invece sul Lazio e sull'alta Calabria per quanto riguarda tutta la giornata. Domenica sarà invece di parziale recupero con sole la mattina, ma qualche peggioramento nel pomeriggio dove vedremo cadere la neve sulla parte nord-occidentale del nostro paese. Questa situazione comunque non dovrebbe portare a particolari situazioni di allerta nei tre giorni del ponte.

METEO PONTE IMMACOLATA, TORNA LA PIOGGIA SU LIGURIA E TOSCANA

Dopo tre giorni di cielo tranquillo le previsioni del tempo per oggi, giovedì 7 novembre 2017, ci parlano del ritorno della pioggia. Questa inizierà ad essere protagonista fin dalle prime ore del mattino al confine tra Liguria e Toscana dove si trasformerà nel pomeriggio in temporali. La mattinata sarà contraddistinta anche dalla nebbia che colpirà la parte orientale dell'Emilia Romagna e del Veneto. Nubi che colpiranno poi nel pieno la catena montuosa degli Appennini soprattutto sull'Umbria dove nonostante questo non ci saranno precipitazioni. Le correnti, così come i venti, si dovrebbero muovere da nord verso sud con modesta intensità che potrebbe portare anche a diverse situazioni di allerta. Le temperature sono ancora in calo con diverse città che nella mattinata vedranno il termometro scendere sotto gli zero gradi centigradi. Le minime saranno rilevate a Trento e Aosta dove potremo vedere -5°, mentre le massime ce le regalerà ancora una volta il sud, dove vivremo una giornata primaverile, con i 15° di Palermo e Catania nel pomeriggio.

© Riproduzione Riservata.