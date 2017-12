SANT'AMBROGIO/ Santo del giorno, il 7 dicembre dicembre si celebra il patrono di Milano

Il 7 dicembre si celebra Sant'Ambrogio, dottore della Chiesa. Nel 374 divenne vescovo di Milano, di cui è patrono. Ecco la storia del santo.

Santo del giorno: Sant'Ambrogio, patrono di Milano

Sant'Ambrogio: la storia

Il 7 dicembre, principalmente a Milano, si celebra la festa di Sant'Ambrogio. Il vero e completo nome di Sant'Ambrogio è Aurelis Ambrosius e nacque nel 340 d.C. a Treviri. Sant'Ambrogio faceva parte di una delle più illustri ed importanti famiglie aristocratiche dell'epoca, la Famiglia Aurelia. Suo padre era un uomo estremamente colto, che ricopriva incarichi politici molto importanti, infatti era Prefetto al Pretorio delle Gallie. La famiglia di Sant'Ambrogio era dichiaratamente cristiana e cattolica già da un paio di generazioni e Sant'Ambrogio è stato cresciuto nella parola di Dio e nella professione della religione. In gioventù era un ragazzo molto dedito alle buone maniere, che rispettava i crismi e la dottrina cattolica con fede e fervore. Sant'Ambrogio era un ragazzo molto assennato e studioso, frequentò infatti delle prestigiose scuole romane, dove imparò il greco antico, la letteratura, la poesia e la prosa, la storia, il diritto e la retorica. Era considerato un eccezionale oratore ed una persona di gran cuore, carità cristiana e giustizia. Divenne avvocato, molto stimato, ed esercitò la professione per cinque anni, finché un giorno, nel 374 d.C., mentre si trovava in Chiesa a pregare affinché Dio lo aiutasse a sedare il popolo in rivolta dopo la morte del Vescovo, si sentì una pura voce di bimbo che inneggiava a lui Vescovo. Il popolo milanese accolse il suggerimento del bambino con grande entusiasmo e iniziò a rumoreggiare, affinché Ambrogio accettasse l'incarico. Ma Ambrogio, uomo umile e timorato di Dio, non voleva assumere una carica così importante, di cui non si sentiva meritevole. Cercò di compiere delle gravi scorrettezze, nell'ambito della sua professione magistrale, per dissuadere i fedeli a volerlo Vescovo, ma non vi riuscì. Il suo Episcopato iniziò il 7 dicembre 347.

Da Vescovo, Ambrogio rinunciò a tutti i suoi danari ed ai suoi bene e devolse tutto ai poveri, vivendo in morigeratezza ed umiltà. Si batté coraggiosamente contro l'arianesimo e contro le persecuzioni ai deboli. Era un uomo di immensa cultura, con un senso della giustizia senza pari ed era considerato il miglior oratore e predicatore della città: migliaia di persone si incantavano ai suoi discorsi e, grazie alle sue doti diplomatiche, vinse diverse battaglie per proteggere i deboli, evitare morti e torture a chi non le meritava. Fu uno dei Vescovi più amati e benvoluti in tutta la storia dell'episcopato milanese. Sant'Ambrogio era devoto alla Vergine Maria in modo commovente, infatti viene spesso raffigurato, nell'iconografia, vicino a Lei o mentre La guarda. Sant'Ambrogio è anche autore di moltissimi volumi, che trattano argomenti importanti e delicati, come l'anti-arianesimo e l'anti-giudaismo, nonché testi di politica episcopale, dove spicca la sua correttezza e la sua volontà di garantire protezione e libertà a tutti gli innocenti. Morì nel 397, a meno di sessant'anni.

