Sant’Ambrogio/ Santo del Giorno, oggi 7 dicembre si celebra il patrono di Milano

Sant'Ambrogio, oggi 7 dicembre è il Santo del Giorno e Patrono di Milano: la festa della Diocesi milanese, il Discorso alla Città dell'Arcivescovo Mario Delpini, storia e tradizioni

Il 7 dicembre a Milano si celebra la festa di Sant'Ambrogio, un Santo particolarmente amato ed importante per la Chiesa milanese, fondatore del Rito Ambrosiano, alternativa in alcuni aspetti liturgici e di calendario da quello originale Romano della Chiesa Cattolica. Sant'Ambrogio conta milioni di devoti e, dal giorno della sua commemorazione, molte Chiese danno il via alle Messe Cantate, tipiche del periodo che precede il Natale. Secondo la tradizione della Chiesa Cattolica, Sant’Ambrogio è annoverato tra i quattro massimi dottori della Chiesa d'Occidente, insieme a san Girolamo, sant'Agostino e san Gregorio I Papa. Tra i principali tesori che il grande santo latino ha dato in dono alla Chiesa milanese e non solo, proprio il rito Ambrosiano è uno degli elementi di maggior valore storico, religioso e sociale: una particolare modalità con la quale la Chiesa di Milano celebra e rivive il mistero di salvezza. Molte particolarità risalgono proprio ad Ambrogio e ancor oggi, dopo milleseicento anni, si sono fedelmente conservate. Una eredità che la storia della Chiesa ricorda in questa grande festa del 7 dicembre: come delinea Marco Navoni, Dottore della Biblioteca Ambrosiana, «il rito ambrosiano richiama ad una tradizione e una natura originaria della gente di questa Diocesi. Una “ambrosianità” che si può scorgere nell’edificazione del popolo di Dio attraverso la predicazione della Parola coniugata alla solida dottrina della Chiesa; l’assidua celebrazione dei sacramenti come occasione in cui incontrare (o meglio, “abbracciare”) Cristo vivo e presente nella celebrazione liturgica; l’attenzione sempre attualissima ai problemi della giustizia sociale che si fa carità e condivisione; l’accoglienza verso le persone provenienti da popoli lontani a quei tempi considerati barbari senza venir meno al dovere di una evangelizzazione nel contempo discreta e chiara».

Come ha ricordato ieri l’Arcivescovo di Milano, Mons. Mario Delpini, nel suo primo Discorso alla città (appuntamento tradizionale il giorno prima della festa di Sant’Ambrogio, ndr), «Voglio formulare a nome della comunità cristiana e della Chiesa ambrosiana l’intenzione di proporre un’alleanza, di convocare tutti per mettere mano all’impresa di edificare in tutta la nostra terra quel buon vicinato che rassicura, che rasserena, che rende desiderabile la convivenza dei molti e dei diversi, per cultura, ceto sociale e religione».

Il vero e completo nome di Sant'Ambrogio è Aurelis Ambrosius e nacque nel 340 d.C. a Treviri. Sant'Ambrogio faceva parte di una delle più illustri ed importanti famiglie aristocratiche dell'epoca, la Famiglia Aurelia. Suo padre era un uomo estremamente colto, che ricopriva incarichi politici molto importanti, infatti era Prefetto al Pretorio delle Gallie. La famiglia di Sant'Ambrogio era dichiaratamente cristiana e cattolica già da un paio di generazioni e Sant'Ambrogio è stato cresciuto nella parola di Dio e nella professione della religione. In gioventù era un ragazzo molto dedito alle buone maniere, che rispettava i crismi e la dottrina cattolica con fede e fervore. Sant'Ambrogio era un ragazzo molto assennato e studioso, frequentò infatti delle prestigiose scuole romane, dove imparò il greco antico, la letteratura, la poesia e la prosa, la storia, il diritto e la retorica. Era considerato un eccezionale oratore ed una persona di gran cuore, carità cristiana e giustizia. Divenne avvocato, molto stimato, ed esercitò la professione per cinque anni, finché un giorno, nel 374 d.C., mentre si trovava in Chiesa a pregare affinché Dio lo aiutasse a sedare il popolo in rivolta dopo la morte del Vescovo, si sentì una pura voce di bimbo che inneggiava a lui Vescovo. Il popolo milanese accolse il suggerimento del bambino con grande entusiasmo e iniziò a rumoreggiare, affinché Ambrogio accettasse l'incarico. Ma Ambrogio, uomo umile e timorato di Dio, non voleva assumere una carica così importante, di cui non si sentiva meritevole. Cercò di compiere delle gravi scorrettezze, nell'ambito della sua professione magistrale, per dissuadere i fedeli a volerlo Vescovo, ma non vi riuscì. Il suo Episcopato iniziò il 7 dicembre 347. Da Vescovo, Ambrogio rinunciò a tutti i suoi danari ed ai suoi bene e devolse tutto ai poveri, vivendo in morigeratezza ed umiltà. Si battè coraggiosamente contro l'arianesimo e contro le persecuzioni ai deboli. Era un uomo di immensa cultura, con un senso della giustizia senza pari ed era considerato il miglior oratore e predicatore della città: migliaia di persone si incantavano ai suoi discorsi e, grazie alle sue doti diplomatiche, vinse diverse battaglie per proteggere i deboli, evitare morti e torture a chi non le meritava. Fu uno dei Vescovi più amati e benvoluti in tutta la storia dell'episcopato milanese. Sant'Ambrogio era devoto alla Vergine Maria in modo commovente, infatti viene spesso raffigurato, nell'iconografia, vicino a Lei o mentre La guarda. Sant'Ambrogio è anche autore di moltissimi volumi, che trattano argomenti importanti e delicati, come l'anti-arianesimo e l'anti-giudaismo, nonché testi di politica episcopale, dove spicca la sua correttezza e la sua volontà di garantire protezione e libertà a tutti gli innocenti. Morì nel 397, a meno di sessant'anni.

Sant'Ambrogio viene festeggiato a Milano, il 7 dicembre. Per l'occasione le scuole, gli enti pubblici e le istituzioni milanesi restano chiuse e, in Duomo, si allestisce una festa con stand gastronomici. I dolci tipici della Festa Del Patrono, Sant'Ambrogio di Milano, sono le meringhe, il panettone con i canditi, le mandorle in croccante e dei particolari bastoncini di zucchero e cannella o di caramello, dedicati ai più piccoli. Insieme a Sant'Ambrogio si ricordano gli altri due Santi Patroni della città di Milano: San Carlo Borromeo e San Galdino. Sant'Ambrogio è considerato protettore degli avvocati, dei magistrati, dei senatori e dei tribunali. Nel suo Discorso alla Città di Milano, tenuto ieri dall’Arcivescovo Mario Delpini, davanti alle autorità civili, religiose, militari ed economiche, l’Arcivescovo indica un modello di convivenza civile e di città esigente, che riguarda non solo le istituzioni, ma ogni persona. Una proposta “rivoluzionaria” nella sua quotidianità, che cambierebbe non poco il volto della società e il modo di vivere di ciascuno.

