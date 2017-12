Sciopero treni oggi 7 dicembre 2017/ Trentino Alto Adige, stop Trenitalia e Sad: corse garantite (info orari)

Sciopero oggi 7 dicembre 2017: Trentino Alto Adige, treni Trenitalia e corse Sad, protesta e ultime notizie su servizi e disagi. Info, orari e sindacati coinvolti

07 dicembre 2017 Niccolò Magnani

Sciopero oggi 7 dicembre 2017 (LaPresse)

Doppio sciopero in Trentino Alto Adige dalla giornata di ieri e per tutta la giornata di oggi 7 dicembre 2017: si tratta dello stop treni di Trenitalia e Sad con l’Alto Adige per 46 ore di fatto con molti disagi per i vari trasporti su tratte ferroviarie, con cancellazioni e treni garantiti che come da norma vengono indette dalle lavoratori in protesta. Per tutta la giornata di ieri fino alla mattina di oggi, Trenitalia “paga” lo sciopero del personale trasporti Alto Adige della Divisione Passeggeri Regionale di Trenitalia S.p.A. del Trentino Alto Adige. «Lo sciopero non interessa i treni di lunga percorrenza. Per i treni Regionali, in Trentino Alto Adige e nelle regioni limitrofe, potranno verificarsi cancellazioni o variazioni, salvaguardando comunque le relazioni a maggiore traffico viaggiatori», spiega la nota di Fs. Per la giornata di oggi invece in casa Sad, indetto uno sciopero di 24 ore del personale proclamato da FILT/CGIL, FIT/CISL, UILTRASPORTI, ASGB, Or.S.A. Ferrovie e USB.

CORSE GARANTITE

Specie per lo sciopero della autolinee Sad, sono previsti disagi e forti rallentamenti dei trasporti ferroviario altoatesini: «per i servizi extraurbani della SAD su gomma e su impianti fissi (funicolare Mendola, funivia e tramvia del Renon, funivia S. Genesio), le biglietterie SAD, le officine, l’astensione dal lavoro di 24 ore è prevista per giovedì, 07 dicembre 2017 fatti salvi i servizi minimi garantiti nelle fasce orarie dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 12.00 alle 15.00», si legge sulla nota comunicata dalla stessa Sad dopo che lo sciopero prevede la protesta dei sindacati principali, FILT/CGIL, FIT/CISL, UILTRASPORTI, ASGB, Or.S.A. Clicca qui per la lista delle corse garantite da Sad durante lo sciopero di oggi 7 dicembre 2017.

