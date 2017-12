Supermercati aperti all'Immacolata/ Domani 8 dicembre, Roma e Milano: la lista dei centri commerciali e negozi

07 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Le feste natalizie si aprono con l'Immacolata, ma non per tutti è possibile organizzarsi in tempo. Chi dovrà occuparsi del menù per festeggiare in compagnia di parenti e amici questa festività potrebbe aver bisogno del supermercato per una spesa last minute. Ma quali sono quelli aperti a Roma? Nella capitale resteranno aperti gli Auchan di Roma Casalbertone e Roma Collatina. Serrande alzate anche per il Carrefour, in particolare i centri Le Ciliegie e quelli di Largo Bronzino, Largo Loria, Piazza della Stazione, piazzale Eroi, piazzale Morelli, via Acquedotto, via Alesia, via Baronio, via Dove, via Casilina 288 e 995, via Cessati Spiriti, via Criminali, via De Chirico, via dei Prati Fiscali, via dei Sabelli e via della Pineta Sacchetti. La lista dei centri Carrefour aperti a Roma l'8 dicembre non è finita qui: ci sono anche quelli di via delle Fornaci, via Elio Donato, via Ernesto Boezi, via Fattiboni, via Flaminia, via Galeotti, via Germania, via Gregoria XI, via Grotta di Gregna, via Laurentina 520 e 84, via Nettunense, via Ojetti, via Persico, viale Ciamarra, viale Eroi di Rodi e viale XXI Aprile. Tra i supermercati aperti a Roma all'Immacolata segnaliamo il centro commerciale I Granai, Porta di Roma e Tor Vergata. Ci sono poi Coin di Roma 2, Dima Shopping, Esselunga e Forum Termini. Si potrà fare shopping anche a Mondo Convenienza e Simply Market.

IMMACOLATA E SANT'AMBROGIO, SUPERMERCATI APERTI: LA LISTA DI MILANO

La stessa domanda si fanno a Milano: quali sono i supermercati aperti nel giorno dell'Immacolata? La catena Carrefour terrà alzate le serrande domani: ci riferiamo alle filiali di corso Lodi, Milano Clotilde, piazza Diocleziano, via Amoretti, via Bergamo, via Cermenate, via dei Missaglia, via Forze Armate, via Ripamonti, via Uruguay, viale Espinasse, viale Regina Giovanna, quello di piazzale Siena e di via Campionesi, oltre a quelli di via Farini, Soderini, Spinoza e viale Monza. Saranno aperti anche il centro commerciale Bonola e il centro Piazza Lodi. Si potrà fare spesa anche al Coin di Milano Cantore, altrimenti potete recarvi all'Esselunga: aperte le sedi di Milano Adriano, Milano Affori/Pellegrino Rossi, Cassala, Certosa, Feltre, Forze Armate, Jenner, Lorenteggio, Losanna, Mac Mahon, Missaglia, Monte Rosa, Morgantini, Ovidio, Papiniano, Pezzotti, Piave, Porta Nuova, Porta Vittoria, Ripamonti, Rubattino, San Siro, Solari, Suzzani, Umbria, Vigliani, Washington e Zara. Se siete invitati e non volete presentarvi a mani vuote a casa di chi vi ospiterà, potrete fare un regalo all'Iper Milano Area Portello, Ipercoop La Torre, IperSimply e i Simply Market.

