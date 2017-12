TRAFFICO PONTE IMMACOLATA/ Bollettino viabilità autostrade: da stasera attenzione all'esodo (oggi 7 dicembre)

Autostrade, bollettino traffico ponte Immacolata, situazione e info: Ultime notizie in tempo reale, oggi 7 dicembre 2017 sulla viabilità. Già dalla serata di oggi attenzione all'esodo.

07 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Traffico autostrade - La Presse

Domani sarà il giorno dell'Immacolata concezione che sicuramente offrirà la possibilità a molti anche di farsi qualche giornata di vacanza. Questo perché cadendo la festa di venerdì il sabato sarà da considerarsi per molti un ponte verso la domenica. Tre giorni di vacanza che andranno a influenzare inevitabilmente il traffico sulle autostrade italiane. La viabilità sarà quindi colpita da un parziale esodo, frenato solo dal ritorno del maltempo. In molti però potrebbero sfruttare la serata piuttosto tranquilla di oggi per partire verso le mete di villeggiatura. Il controesodo invece è fissato a domenica pomeriggio perché inevitabilmente lunedì si tornerà a lavoro. Difficile capire quali saranno le mete degli italiani con moltissimi che potrebbero decidere di andare verso la neve per sciare o magari passare solamente una giornata di relax per recuperare la fatica accumulata durante l'annata.

PONTE IMMACOLATA, BOLLETTINO TRAFFICO

Nella giornata di ieri si è verificato un incidente sull'autostrada A10 con il tratto tra San Bartolomeo al Mare e Andora che è stato chiuso. Il portale Riviera24.it ha sottolineato come non ci siano stati feriti gravi anche se a parte il fatto che fossero coinvolte diverse autovetture sappiamo poco sulle dinamiche dell'incidente. Ovviamente sul luogo dell'incidente è arrivata la Polizia stradale del comando del vicequestore Gianfranco Crocco oltre ai vigili del fuoco e alle ambulanze come sempre in questi casi. L'incidente si è verificato attorno alle ore 20 al chilometro 98 + 500 con un tamponamento multiplo che sarebbe stato provocato da un'auto che era rimasta in panne. Nella giornata di oggi è probabile che ci sarà la possibilità di dover controllare il portale istituzionale Autostrade.it per evitare di ritrovarsi improvvisamente ancora una volta di fronte a disagi per questo incidente. Probabile però che nella notte tutto sia stato sistemato.

© Riproduzione Riservata.