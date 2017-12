AUGURI BUONA IMMACOLATA 2017/ Onomastico, frasi e immagini per celebrare la Vergine Maria (oggi 8 dicembre)

Auguri buona Immacolata 2017: onomastico, frasi e immagini per celebrare la Vergine Maria oggi 8 dicembre. Le ultime notizie e gli aggiornamenti su questa giornata solenne

08 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Auguri buona Immacolata 2017

Nella solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, oggi 8 dicembre si festeggia anche l'onomastico per chi porta il nome “Immacolata” e “Concetta”. Sono molteplici gli auguri che oggi potreste aver bisogno di fare, per questo abbiamo raccolto alcune proposte che potrebbero risultare utili. “Che la tua fede ti sostenga sempre come in questo giorno. Ti aiuti a cercare la pace, la serenità e la forza di cui tutti abbiamo bisogno per affrontare le sfide quotidiane. Buona festa dell'Immacolata”. Questo è uno dei messaggi che potete inviare ad amici e parenti in occasione dell'Immacolata, ma questo è un giorno che invita anche alla riflessione. “Almeno una volta al giorno bisognerebbe dire: grazie Maria. Non si sa perché, però qualcosa ce l'ha data”, disse Roberto Benigni. Ed è anche un giorno di preghiera: “Vergine Maria, ricordati di tutti i figli tuoi; avvalora presso Dio le loro preghiere; conserva salda la loro fede; fortifica la loro speranza; aumenta la carità”, diceva Papa Paolo VI. Potete usufruire anche di alcune immagini per fare i vostri auguri di buona Immacolata.

AUGURI BUONA IMMACOLATA: FRASI E IMMAGINI PER DEDICHE

Condividere delle preghiere in questa giornata così importante può essere un bel modo per restare vicini anche a persone distanti da noi. Molto significativa in tal senso è quella del cardinale Angelo Scola: “Guidaci a te, Vergine immacolata: attratti dalla grazia che ti adorna, noi seguiremo il tuo cammino, o Madre”. La giornata odierna ci permette anche di riflettere sulla figura di Maria: “Bisogna arrivare a credere come ha creduto la Madonna per amare come ha amato Lei”, sosteneva Edward Poppe, presbitero belga proclamato beato da papa Giovanni Paolo II nel 1999. Paolo VI invece raccomandava l'intero genere umano al cuore immacolato di Maria: “Portalo alla conoscenza dell'unico e vero Salvatore Gesù Cristo, allontana da esso i flagelli provocati dal peccato, dona al mondo intero la pace nella verità, nella giustizia, nella libertà e nell'amore”. Con la festività dell'Immacolata ci si avvicina al 25 dicembre e quindi al Natale. Da oggi, come accade tradizionalmente, comincia quel periodo di avvicinamento al Natale caratterizzato dalla realizzazione dell'albero e del Presepe.

