Antonella Barbieri/ Luzzara, uccide figli di 2 e 5 anni poi tenta suicidio: piantonata in ospedale

Antonella Barbieri, Luzzara: madre 39enne soffoca figlia di 2 anni e poi uccide a coltellate il figlio maggiore di 5 prima di tentare il suicidio. Il marito, ex star del rugby.

08 dicembre 2017 Emanuela Longo

Antonella Barbieri (foto Facebook)

Una giornata di puro delirio, quella vissuta ieri da Antonella Barbieri, la giovane mamma di 39 anni residente a Suzzara, la quale ha deciso di porre fine alla vita del suo bambino di cinque anni, Lorenzo Zeus, per poi tentare di uccidersi usando lo stesso coltello da cucina. Quindi, dopo aver adagiato una coperta sul piccolo ormai senza vita, ne ha usato un lembo per coprire se stessa, abbandonandosi così alla morte dalla quale però è riuscita a scappare. I due corpi sono stati rinvenuti in un'auto, in una campagna di Luzzara (Reggio Emilia) da un pastore che, insospettito dalla sagoma immobile alla guida, si sarebbe avvicinando appurando la presenza di una donna. L'allarme ai Carabinieri, l'arrivo sul posto e la terribile scoperta: la donna aveva un coltello conficcato nel petto, ma era ancora viva. Come rivela Corriere.it avrebbe avuto la forza di sfilarlo e di farfugliare qualcosa prima di essere soccorsa. "Sono stata io", avrebbe detto, forse riferendosi al figlio. Poi avrebbe aggiunto: "Mia figlia ora non c’è più". Solo mentre i soccorritori la trasportavano d'urgenza in ospedale sarebbero entrati in possesso dei suoi documenti: un indirizzo di Suzzare, un marito, Andrea Benatti e due figli. Da qui l'atroce dubbio sul destino del secondo figlio e la corsa sfrenata delle forze dell'0rdine in casa della famiglia Benatti, a Suzzara, nel Mantovano: il corpo di Kim, una bimba di appena due anni, è stato rinvenuto tra le mura della loro abitazione. La piccola era morta soffocata.

LA DEPRESSIONE ALLA BASE DEL DUPLICE OMICIDIO?

Le indagini sul terribile duplice delitto di Luzzara proseguono senza sosta lasciando emergere i gravi problemi psichici di Antonella Barbieri, in cura da tempo. Ora gli inquirenti stanno cercando di capire quale possa essere stato il motivo scatenante della follia omicida della donna anche se non si esclude che possa essere ricondotto proprio alle sue fragilità mentali. A confermare i problemi della donna sono stati sia i nonni dei due piccoli che il marito, Andrea, il quale era fuori per lavoro quando si è consumata la tragedia. Allertato dai Carabinieri lo avrebbero invitato a recarsi immediatamente nella caserma di Mantova e da qui aveva compreso che qualcosa di grave era accaduto. Ex star del rugby, dal 2011 si era ritirato per problemi alla retina dopo aver vestito la casacca del Viadana e degli Aironi. Molto conosciuto per le sue vittorie, oggi chi lo ha visto nelle ultime ore lo ha descritto come "un uomo che non esiste più". Antonella, invece, è ricoverata presso l'ospedale Santa Maria Nuova di Reggio, nel reparto di terapia intensiva, dove, come rivela Il Resto del Carlino online, si trova piantonata dopo essere stata arrestata intorno alle 23:00 di ieri.

