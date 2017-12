Eurojackpot/ Estrazione n. 49/2017: i numeri vincenti! (oggi, 8 dicembre 2017)

Estrazione Eurojackpot di oggi, num. 49/2017: numeri vincenti dell'8 dicembre 2017, estrazioni in diretta in tutta Europa. Vincite e ultime notizie in aggiornamento live, tutti i risultati

08 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Estrazione Eurojackpot di oggi

Nel giorno in cui si celebra l'Immacolata Concezione va in scena anche l'estrazione di Eurojackpot. Immancabile il consueto appuntamento del venerdì con la fortuna e un concorso che continua a regalare ricchissime vincite ai suoi appassionati. In questa giornata così importante dal punto di vista religioso potrebbe arrivare la svolta per la quale tanti fedeli pregano. Ma questo è un gioco per il quale nutrono grandi speranze anche coloro che fedeli non sono. Oggi, 8 dicembre, è in palio un montepremi da 15 milioni di euro. È cresciuto rispetto a quello della settimana scorsa, visto che nessuno in quell'occasione è riuscito a indovinare i numeri vincenti. In tre hanno sfiorato il grande colpo, ma sono stati premiati comunque, avendo realizzato il 5+1: ad ognuno di loro sono andati 416mila euro circa. Una somma niente male per fare progetti e risolvere eventuali situazioni in sospeso. La caccia alla combinazione fortunata di Eurojackpot riparte oggi.

ESTRAZIONE EUROJACKPOT DI OGGI: I NUMERI VINCENTI

Tra un addobbo natalizio e l'altro il pensiero oggi cade inevitabilmente all'estrazione di stasera di Eurojackpot, perché potrebbe permettervi di mettere doni importanti sotto l'albero quest'anno. Sono 18 i Paesi in gara per conquistare il montepremi in palio, quindi tantissime sono le aspettative di altrettanti giocatori. Per chi si avvicina solo ora a questo gioco, incuriosito dalla possibilità di diventare ricco tentando la fortuna, forniamo qualche breve suggerimento, anche perché giocare è semplicissimo: bisogna mettere in gioco almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di due euro. Poi non bisogna fare altro che attendere l'estrazione, sperando di essere premiati con una delle 12 categorie di vincita, dal 5+2 al 2+1. In attesa di concentrarci sulla nuova estrazione, riepiloghiamo quanto accaduto la settimana scorsa. I numeri vincenti di Eurojackpot sono stati: 5-16-20-29-30, Euronumeri 2-7. Chissà se l'estrazione di oggi sarà particolarmente fortunata per gli italiani... Noi ce lo auguriamo. E allora buona fortuna!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

-

Euronumeri: -

(I numeri vincenti del concorso del Sivincetutto SuperEnalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© Riproduzione Riservata.