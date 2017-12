IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA/ Oggi 8 dicembre la Chiesa celebra la Madonna

L'8 dicembre la Chiesa celebra l'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria. Il dogma venne proclamato dalla Chiesa con la bolla di Papa Pio IX del 1854

08 dicembre 2017 Niccolò Magnani

L'8 dicembre è l'Immacolata concezione

IL DOGMA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE

Venerdì 8 dicembre 2017, come ogni anno, viene commemorato il dogma dell'Immacolata Concezione, in memoria della Vergine Maria e del suo concepimento (e non quello di Gesù, come molti erroneamente pensano). Si parla di Immacolata Concezione proprio perché Maria, dal primo istante successivo al suo concepimento, è stata assolutamente pura e priva del peccato originale e dunque unica creatura degna di portare in grembo il figlio di Dio. Ma la scelta di celebrare questa festività così importante per la Chiesa Cattolica proprio l'8 dicembre non è stata affatto casuale. Proprio in quel giorno, nel 1854, venne proclamata l'Immacolata Concezione tramite la bolla papale di Pio IX, nota come Ineffabilis Deus. Nei secoli precedenti alla proclamazione ufficiale del dogma dedicato alla Beata Vergine Maria, la Chiesa cattolica si mostrò piuttosto scettica sul proclamare o meno la verità di fede dell'Immacolata Concezione. Dopo anni ed anni di diatribe teologiche sulla natura della nascita di Maria, nel XV venne invece ufficializzata la festività e due secoli dopo una bolla papale iniziò a sollecitare il mondo cattolico a sancire un dogma cattolico a tutti gli effetti. Solo con l'Ineffabilis Deus, però, la Chiesa riconosce l'estraneità dal peccato originale di Maria. Questo dogma, poi, ricevette delle forti conferme anche grazie alle apparizioni della Vergine Maria a Lourdes, a Bernadette, ma anche, sempre in Francia, grazie alle apparizioni a santa Caterina Labouré, in rue du Bac a Parigi, proprio sulla medaglietta miracolosa da lei fatta coniare si legge: "O Maria, concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo a voi"

L’ANGELUS DEL 2016

In attesa di conoscere il pensiero e la preghiera che oggi Papa Francesco dedicherà per il consueto Angelus nel giorno dell’Immacolata Concezione di Maria, guardando a quanto avvenuto lo scorso anno vale la pena ricordare il fondamentale passaggio sull’origine del bene e del male sottolineato dallo stesso Bergoglio nel ricordo della Vergine. «Passaggio cruciale, narrato oggi nel Vangelo, è quando Dio viene ad abitare tra noi, si fa uomo come noi. E questo è stato possibile per mezzo di un grande sì - quello del peccato era il no; questo è il sì, è un grande sì -, quello di Maria al momento dell’Annunciazione. Per questo sì Gesù ha incominciato il suo cammino sulle strade dell’umanità; lo ha incominciato in Maria, trascorrendo i primi mesi di vita nel grembo della mamma: non è apparso già adulto e forte, ma ha seguito tutto il percorso di un essere umano». La figura della Madonna in questo passaggio è decisiva e veicolante il messaggio di Cristo nel mondo: «Si è fatto in tutto uguale a noi, eccetto una cosa, quel no, eccetto il peccato. Per questo ha scelto Maria, l’unica creatura senza peccato, immacolata. Nel Vangelo, con una parola sola, lei è detta «piena di grazia» (Lc 1,28), cioè ricolmata di grazia. Vuol dire che in lei, da subito piena di grazia, non c’è spazio per il peccato. E anche noi, quando ci rivolgiamo a lei, riconosciamo questa bellezza: la invochiamo “piena di grazia”, senza ombra di male».

LE CELEBRAZIONI IN ITALIA

La festività dell'Immacolata concezione viene è fortemente sentita in tutto il mondo cristiano e coincide con l'avvio delle celebrazioni del Natale. In tutto il mondo, infatti, la data del 8 dicembre coincide con l'usanza di addobbare case e strade con luci natalizie, alberi e presepi. Nel nostro Paese l'importanza dell'Immacolata Concezione è particolarmente sentita in alcune zone, come ad esempio la Sicilia. L'Immacolata è infatti commemorata come santa patrona della regione siciliana. In moltissimi centri della Sicilia, come Termini Imerese vengono infatti organizzate manifestazioni liturgiche, sagre e solenni processioni proprio in onore dell'Immacolata Concezione. Il Comune in provincia di Palermo venere l'Immacolata Concezione fin dal 1624. Secondo la tradizione, l'8 dicembre, la cerimonia religiosa consiste essenzialmente in tre processioni che si diramano per l'intera cittadina. Prima della processione serale viene poi organizzata una meravigliosa sagra in cui è possibile gustare le prelibatezze culinarie del posto.

I SANTI COMMEMORATI L’8 DICEMBRE

Oltre all'Immacolata Concezione, l'8 dicembre vengono commemorati vari santi e beati come Sant' Eucario di Treviri, Sant' Eutichiano, San Natale Chabanel e Beato Pietro de Haro.

© Riproduzione Riservata.