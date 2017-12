INCIDENTE STRADALE/ Rivara, auto si ribalta: un ferito (oggi, 8 dicembre 2017)

Incidente stradale, 8 dicembre 2017: sulla provinciale tra Rivara e Busano un 28enne si è ribaltato in auto; cittadino italiano travolge e uccide 35enne a Lugano.

08 dicembre 2017 Emanuela Longo

Incidente stradale (LaPresse)

Nella tarda serata di ieri, giovedì 7 dicembre, un brutto incidente stradale è stato registrato sulla strada provinciale tra Rivara e Busano, in provincia di Torino, intorno alle 23:00. Sei ore prima si era verificato nel medesimo punto un primo sinistro drammatico. L'ultimo, come riporta QuotidianoCanavese.it, ha visto coinvolta solo una vettura all'incrocio con via Breccia e via Quarelli dove una Renault Megane si è ribaltata facendo temere per le sorti del conducente. Dalle prime indiscrezioni pare che l'uomo alla guida della vettura sia rimasto lievemente ferito. Subito dopo il grave incidente sono stati allertati i soccorsi, giunti sul posto con un'ambulanza del 118 che ha provveduto a trasportare il ferito al vicino ospedale di Cuorgnè. Si è reso necessario anche l'intervento dei Vigili del fuoco di Rivolo Canavese al fine di mettere in sicurezza il tratto di strada provinciale teatro del sinistro, la cui dinamica è attualmente al vaglio dei militari dell'Arma. In merito al conducente, sarebbe un giovane di 28 anni residente a Rivara ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

LUGANO, AUTO TRAVOLGE E UCCIDE UNA DONNA

Sempre nella tarda serata di ieri, intorno alle 23:45, si è verificato un altro tragico incidente stradale, questa volta dagli esiti fatali. A darne notizia è il portale QuiComo.it che spiega come il sinistro sia avvenuto nel Luganese ed avrebbe coinvolto un cittadino comasco alla guida di un'auto, con la quale avrebbe travolto, uccidendola, una donna di 35 anni. La donna lituana e residente nel Canton San Gallo, secondo le prime indiscrezioni sulle dinamiche ancora tutte da accertare, stava attraversando la carreggiata di destra verso sinistra quando è stata investita da un'auto guidata dal 42enne italiano il quale procedeva in direzione sud, intento ad imboccare l'A2. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorritori della Croce Verde di Lugano che hanno prontamente trasportato la donna in ospedale, dove però è deceduta poco dopo a causa delle ferite troppo gravi. Sul posto dell'incidente mortale sono intervenuti anche gli uomini della polizia cantonale e della polizia di Lugano, oltre ai pompieri di Lugano.

