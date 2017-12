Papa, preghiera all’Immacolata/ Piazza di Spagna, diretta streaming video dell’omaggio alla Madonna

Papa Francesco, preghiera all'Immacolata: Piazza di Spagna, l'omaggio del Pontefice alla statua della Madonna e visita alla basilica di Sant'Andrea delle Fratte

08 dicembre 2017 Niccolò Magnani

Papa Francesco, omaggio alla statua dell'Immacolata Concezione di Maria (LaPresse)

Alle ore 16 Papa Francesco è atteso in Piazza di Spagna a Roma per il tradizionale omaggio alla statua della Madonna nel giorno dell’Immacolata Concezione di Maria, la festa di tutta la Chiesa per il dogma del “senza peccato originale” della madre di Gesù. Accolto dall’arcivescovo vicario Angelo De Donatis, pregherà davanti al monumento dedicato alla Vergine Maria e lascerà dei fiori alla sua base mentre i cittadini romani e i turisti già si stanno preparando per salutare l’arrivo del Papa nel giorno dell’8 dicembre. Al termine dell’omaggio e della benedizione, il Pontefice si recherà in visita privata alla basilica di Sant’Andrea delle Fratte: pregherà di fronte all’office della Madonna del Miracolo nell’anniversario dell’apparizione ad Alfonso Ratisbonne. «Abbiamo bisogno delle tue mani immacolate, per accarezzare con tenerezza, per toccare la carne di Gesù nei fratelli poveri, malati, disprezzati, per rialzare chi è caduto e sostenere chi vacilla»: con questa preghiera lo scorso anno proprio in Piazza di Spagna, Papa Francesco salutò e ricordò l’Immacolata Concezione della Madre di Dio in uno degli appuntamenti più sentiti dalla Capitale cattolica. Tra l’altro proprio in questa piazza e davanti all’immagine della Madonna nella basilica lì a fianco, il Pontefice vi fece visita e omaggio il giorno dopo la storica elezione al Soglio di Pietro nel 13 marzo 2013.

IL MONUMENTO IN PIAZZA DI SPAGNA

Ogni anno i pontefici cattolici hanno l’abitudine di rendere omaggio per l’8 dicembre nella festa della Madonna recandosi in piazza di Spagna a Roma: la novità di quest’anno è però la successiva visita alla Basilica di Sant’Andrea delle Fratte, parrocchia gestita dai Frati Minimi che accoglieranno per la seconda volta un Pontefice dopo San Giovanni Paolo II, che vi giunse in visita pastorale il 28 febbraio 1984. Il quadro presente è quella della Vergine di Sant’Andrea, opera di Natale Carta che ritrae l’Immacolata della Medaglia Miracolosa, apparsa in basilica all’israelita Alfonso Ratisbonne, convertito a Cristo, era il 20 gennaio 1842. Come invece spiega l’Avvenire nel focus di oggi, il monumento in piazza di Spagna è stato progettato all’architetto Luigi Poletti. La statua è opera di Giuseppe Obici, mentre la colonna proviene dagli scavi romani. Il monumento fu inaugurato l’8 dicembre 1857. Sarà possibile seguire l’evento in diretta su Tv2000, il sito online della tv dei vescovi e ovviamente anche in diretta streaming video dal canale YouTube del Centro Televisivo Vaticano a partire dalle ore 15.45.

