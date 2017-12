ANTONELLA BARBIERI/ Mamma uccide figli, orrore a Luzzara: in un video la sua fuga (ultime notizie)

Antonella Barbieri: mamma uccide figli, orrore a Luzzara. La sua fuga nelle immagini delle telecamere: le ultime notizie e gli aggiornamenti sulle indagini dei carabinieri

09 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Antonella Barbieri (Foto: da Facebook)

Antonella Barbieri, la donna che ha soffocato con un cuscino la figlia di due anni e accoltellato a morte il fratellino di cinque, potrebbe non finire in carcere. Con buone probabilità, comprovata la malattia mentale che l'ha portata al duplice infanticidio, finirà - secondo la Gazzetta di Mantova - al Rems di Castiglione delle Stiviere, la struttura che è nata dalle ceneri dell'ex ospedale psichiatrico giudiziario. Le indagini comunque proseguono, soprattutto per tracciare i contorni del dramma, per individuare circostanze e tempi degli omicidi. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle due telecamere di sorveglianza che puntano sulla villetta a schiera dove la famiglia abita e sul fronte del garage. Il video potrebbe stringere l'arco temporale tra i due delitti, oltre che rivelare nuovi particolari e dare risposta a quesiti ancora aperti. Non è chiaro, ad esempio, dove sia stato ucciso il piccolo Lorenzo. Altre risposte arriveranno dall'autopsia sul corpo dei due bambini. L'atmosfera è surreale a Suzzara dopo la notizia dell'infanticidio. Durante la messa il parroco Paolo Gibelli ha accennato con delicatezza alla tragedia di giovedì pomeriggio: “In questi casi dobbiamo cercare di restare uniti e di pregare per il papà. Noi cristiani dobbiamo rispondere al male con il bene”. Al termine della messa ha aggiunto: “Cercherò di mettermi in contatto con il padre dei bambini”.

INFANTICIDIO DI LUZZARA, IL DOLORE DELLA COMUNITÀ

Lutto cittadino per l'infanticidio di Luzzara: questa è l'intenzione del sindaco di Suzzara Ivan Ongari, che ha riunito in via straordinaria la giunta per decidere le iniziative da intraprendere per manifestare la solidarietà della comunità ad Andrea Benatti, padre dei due bimbi uccisi dalla moglie Antonella Barbieri. Al momento però non è stata presa una decisione ufficiale. “Abbiamo pensato di parlare prima col padre dei bambini, anche perché non sappiamo se la famiglia desidera organizzare i funerali in forma pubblica o privata”, ha spiegato Alessandro Guastalli, assessore al welfare, alla Gazzetta di Mantova. Una volta appresa la data delle esequie, verranno comunque sospese le manifestazioni in essere e decretato il lutto cittadino con il Comune di Viadana, dove vivono i genitori di Andrea Benatti, e Motteggiana, dove hanno l'officina per la manutenzione e riparazione di veicoli industriali. “Una tragedia sconvolgente, inverosimile che non ha ancora un perché. Una vicenda estremamente difficile da commentare. È una cosa che mi spezza il cuore”, il commento commosso del sindaco Ivan Ongari.

© Riproduzione Riservata.