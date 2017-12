Bimbo di 6 anni precipita dalla seggiovia/ Torgnon, volo di 4 metri: è grave, ma vivo per miracolo

Torgnon, bimbo di 6 anni precipita dalla seggiovia: volo di 4 metri, è grave ma vivo per miracolo. Le ultime notizie sull'incidente avvenuto in Valle d'Aosta nel giorno dell'Immacolata

09 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Torgnon, bimbo di 6 anni precipita dalla seggiovia (Foto: da Pixabay)

Tragedia sfiorata a Torgnon, in Valle d'Aosta: un bambino di sei anni è caduto ieri da una seggiovia. Il piccolo è scivolato dal seggiolino da un'altezza di circa quattro metri, quando la seggiovia era in prossimità dell'arrivo della seggiovia, a monte delle piste di Champtornè. Trasportato in serata in elicottero all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, è ricoverato in Rianimazione. Inoltre, è stato sottoposto a Tac, da cui è emerso che nella caduta ha riportato la frattura di un femore e del bacino, una contusione renale epatica e polmonare. Al momento non è previsto che venga sottoposto ad un intervento chirurgico. I medici hanno spiegato che il piccolo paziente, rimasto sempre coscienze, è ricoverato in Rianimazione per precauzione con una prognosi di 60 giorni. Il bambino, che era in Valle con i familiari per trascorrere il ponte dell'Immacolata, era stato inizialmente ricoverato in Pronto soccorso in fase diagnostica, poi è stato trasferito in Terapia intensiva all'ospedale infantile di Torino.

VOLO DI 4 METRI DALLA SEGGIOVIA: BIMBO SALVO PER MIRACOLO

L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti che stanno sentendo i testimoni dell'accaduto in queste ore. Stando ai primi accertamenti, riportati da La Provincia di Varese, il bambino sarebbe scivolato sotto la barra di protezione che chiude il seggiolino della seggiovia mentre stava risalendo un pendio. L'altezza della caduta è stata considerevole, ma non siderale, inoltre la coltre di neve avrebbe attutito l'impatto. Subito è stato fermato l'impianto di risalita, immediato l'intervento dei soccorsi. Il piccolo è stato raggiunto dai medici con l'elisoccorso: è stato imbragato e trasportato in elicottero all'ospedale di Aosta. I traumi riportati sono importanti, ma non gravissimi, per questo i medici manterrebbero un cauto ottimismo. Ora gli inquirenti stanno verificando la dinamica della caduta: si indaga per verificare come sia caduto, visto che gli impianti di risalita sono studiati per evitare proprio questo tipo di incidenti.

