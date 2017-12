CANTI E LITURGIA/ Video, "l'Esercito del Cristo" e "Chi non salta non ci crede": le nuove hit per la Messa

Chiese trasformate in balere e discoteche, vescovi e sacerdoti che sparano la radio a tutto volume cantando i Ricchi e poveri: le ultime novità dal mondo della Chiesa

09 dicembre 2017 Paolo Vites

Interno di una chiesa

Se il vescovo di Noto canta Noemi e Mengoni durante le celebrazioni eucaristiche, che male c'è (a parte essere terribilmente stonato) se un sacerdote prepara una versione de L'estate sta finendo dei Righeira da far cantare ai cresimandi della sua parrocchia? La moda dei sacerdoti canterini non è una novità, alcuni avranno in mente don Bruno Maggioni, il sacerdote che durante i matrimoni usa una base musicale per cantare e ballare canzoni dei Ricchi e Poveri. Lo sguardo scioccato dello sposo dice tutto. Il parroco di San Teodoro di cui non si hanno informazioni particolari se non che ama filmarsi mentre prepara le sue hit liturgiche, come la già citata L'esercito del Cristo è un suo convinto seguace, decisamente più spinto. Su youtube troviamo anche la versione "ufficiale" cantata fortunatamente da ragazzi cresimandi davanti al vescovo il giorno della Cresima e l'effetto è già un altro, dalla orripilante performance del sacerdote stonato e un po' effeminato nelle movenze. Ci si aspetta una reazione veemente del vescovo che invece ringrazia e applaude l'iniziativa. E vabbè, so' ragazzi direbbe quello, consigliamo però al parroco di San Teodoro di farsi scrivere i testi da qualcun altro e di evitare di farsi i video da solo. I commenti ironici e con bestemmie assortite sotto al video si sprecano, ecco qual è il risultato dell'uso delle moderne tecnologie da parte di chi dovrebbe invece insegnare a starsene lontani. Ma insomma, per finire questa carrellata di fedeli e sacerdoti canterini, ci sta bene anche questa tarantella stile ultras della curva nord (sotto).

