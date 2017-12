INCIDENTE STRADALE/ Quinto di Treviso, scontro tra due auto: quattro feriti (oggi, 9 dicembre 2017)

Incidente stradale: ultime notizie di oggi, 9 dicembre 2017, e aggiornamenti. A Quinto di Treviso scontro tra due auto: 4 feriti. Verona, scontro all'incrocio: auto si ribalta, 2 feriti

09 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Incidente stradale

Un incidente stradale è avvenuto nella mattinata di oggi, sabato 9 dicembre, a Quinto di Treviso. Verso le ore 13 in via Vecchia Castellana, all'altezza dell'incrocio con via San Cassiano, lungo la strada che collega Quinto di Treviso con la frazione di Santa Cristina, c'è stato uno schianto tra due mezzi. Uno dei due si è ribaltato su un fianco. Sono subito intervenuti gli uomini dei vigili del fuoco anche perché destava paura uno dei due mezzi incidentali, a metano, anche se non presentava perdite. Sul posto anche gli operatori del Suem. Le dinamiche dell'incidente stradale non sono ancora chiare, lo è invece il bilancio: sarebbero quattro le persone rimaste ferite, ma fortunatamente non in modo grave. Sono state comunque trasportate all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Nella serata di ieri invece si è verificato uno spaventoso incidente sulla Statale 268 del Vesuvio. L'impatto è avvenuto tra due auto, un Suv e un'utilitaria. I veicoli ne sono usciti distrutti, a causa del forte impatto, ma i conducenti non avrebbero riportato gravi conseguenze.

VERONA, SCONTRO ALL'INCROCIO: AUTO SI RIBALTA, DUE FERITI

Nel pomeriggio di oggi un incidente stradale è avvenuto a Verona e ha richiesto anche l'intervento dei vigili del fuoco. Due vetture si sono scontrate nei pressi dell'incrocio tra via Torricelli e via Morgagni, una delle due si è ribaltata su un fianco. L'incidente è avvenuto intorno alle 15.15 di oggi. I pompieri sono intervenuti tempestivamente: hanno lavorato per estrarre dalle lamiere il conducente e uno dei passeggeri della macchina che si è ribaltata. I due feriti sono stati poi affidati alle cure dei sanitari arrivati sul posto con due ambulanze e un automedica. Sul luogo dell'incidente stradale è arrivata anche la polizia locale per i rilievi del caso. Uno ne è avvenuto anche ad Aosta: erano le 12.30 a Donnas quando due automobili si sono scontrate. Sono rimasti feriti un uomo di 64 anni, che guidava uno dei due veicoli ed è stato già dimesso, e la passeggera, che è stata invece ricoverata in chirurgia d'urgenza per politeama.

© Riproduzione Riservata.