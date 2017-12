Incendio su un treno alla stazione Centrale/ Milano, video carrozza Trenord in fiamme: cause da accertare

09 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Paura alla stazione centrale di Milano, dove è divampato un incendio: alle 14.45 circa di oggi, sabato 9 dicembre, le fiamme hanno svolto un vagone che era fermo sul binario 8. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con diversi mezzi per domare il rogo. Stando alle prime informazioni emerse, il vagone del treno era vuoto quando è scoppiato l'incendio. Non risultano al momento persone ferite o intossicate, ma sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118, oltre alla polizia ferroviaria. Sono diversi i mezzi coinvolti dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano per domare le fiamme. Per ora non è ancora chiara la causa dell'incendio. Secondo quanto riportato da ilcittadinomb, a prendere fuoco sarebbe stata una carrozza Medie Distanze di Trenord che componeva il Regionale 2564 che sarebbe dovuto partire alle 14.20 per Tirano. Forse si sono incendiati i circuiti di media tensione.

Non sono stati registrati feriti, ma solo ingenti danni alla carrozza, che è andata completamente distrutta in seguito all'incendio. Non sono mancate le difficoltà per spegnere le fiamme, visto che hanno sprigionato una colonna di fumo ben visibile anche dai palazzi che circondano la stazione centrale di Milano. Il fume acre però ha creato qualche piccolo problema di respirazione ai passeggeri in transito: sul posto sono intervenute anche due ambulanze del 118. Il treno che doveva partire per Tirano, con fermata intermedia a Monza alle 14.33, è stato sostituito con un altro e quindi è partito in ritardo. “Il treno 2564 (MILANO CENTRALE 14:20 - TIRANO 16:52) è partito con 32 minuti di ritardo, perchè è stato necessario sostituire il treno inizialmente programmato”, ha fatto sapere Trenord, comunicando attraverso i propri canali internet la situazione dopo l'incendio che ha creato attimi di panico in stazione.

