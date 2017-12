Lotto/ Estrazioni di oggi, Superenalotto e 10eLotto 9 dicembre: i numeri vincenti! Video (conc 147/2017)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 9 dicembre: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.147/2017: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Estrazioni del Lotto e Superenalotto

I giocatori del Lotto, del Superenalotto e del 10eLotto stanno per vivere una nuova emozione grazie al concorso di questa sera, mentre tanti appassionati attendono ancora di scoprire la statistica dell'ultimo appuntamento. La Festa dell'Immacolata appena trascorsa ha infatti rallentato l'elaborazione dei dati, che verranno resi noti nelle prossime ore. Possiamo però conoscere la classifica regionale delle vincite, che mette al primo posto ancora una volta la Lombardia. La prima sul podio della Top 5 ha registrato infatti oltre 1 milione di euro grazie a quasi 31 mila vincite, distanziando di molto la successiva regione del Lazio. E' qui che sono state segnate 2.187 vittorie, per un bottino che supera i 728 mila euro e raggiunto con qualche centinaio di biglietti vincenti in meno rispetto al Veneto, che si è posizionato al terzo posto con quasi 502 mila euro di ammontare finale. Al quarto posto troviamo invece la Campania. Anche in questo caso le vincite sono state inferiori a quanto registrato dal Piemonte, al quinto posto della classifica, ma superiori grazie al montepremi finale, che conta su oltre 437 mila euro nel primo caso e meno di 406 mila euro nel secondo.

LA SMORFIA NAPOLETANA

E' arrivato il momento più atteso dagli appassionati del Lotto, che fra poche ore potranno assistere ad una nuova estrazione. Manca ancora tempo a sufficienza per tutti i ritardatari, indecisi su quali numeri giocare, e per chi invece vuole raddoppiare la probabilità di vincita registrando una seconda e terza schedina. La nostra Rubrica ritorna anche per questo, collaborando ancora una volta con la smorfia napoletana per proporvi una possibile soluzione. Analizzeremo oggi una news che parla di tradimento e di caso e che ci porta fino in Russia. Un'ex modella ed oggi dentista pediatrica, ha scoperto infatti grazie ad una foto pubblicata su Instagram da una sconosciuta che il marito la stava tradendo. Lo scatto riprendeva infatti la vista regalata dalla camera da letto della modella, anche se la russa si è tolta ogni dubbio grazie ad altri immagini, che riprendevano il consorte al fianco dell'amante. Vediamo cosa ne pensa la smorfia: abbiamo il tradimento, 16, la fotografia, 12, il panorama, 86, l'amante, 21, e il divorzio, 78. Come Numero Oro scegliamo invece la prudenza, 37.

LE QUOTE DELL'ULTIMO CONCORSO

Si chiude la settimana del SuperEnalotto con una nuova estrazione e il ritorno in scena del Jackpot. Questa sera, il gioco della Sisal rimetterà in palio il proprio montepremi, con un bottino che supera i 69,7 milioni di euro e sempre più ambito. La sestina vincente ha infatti registrato una nuova assenza nell'ultima estrazione, unendosi ai turni mancati delle altre quote maggiori. La vincita più alta è stata destinata infatti ai tre vincitori del 5, che sono riusciti a centrare un bottino che supera i 57 mila euro. Meno fortunati i due fortunelli che hanno indovinato il 4+, con un premio che sfiora i 48 mila euro, mentre a 76 giocatori è stato destinato il premio del 3+, pari a 3.187 euro. L'ultimo appuntamento sembra aver riportato in salita le quote minori, a partire dal 4 che ha premiato 365 vincitori con 479,58 euro a testa. Sale anche il premio del 3, pari a 31,87 euro e destinato a 16.534 giocatori, mentre il 2 ha donato i suoi 5,76 euro a 284.152 appassionati. I 100 euro del 2+ sono stati centrati invece da 1.501 vincitori, contro i 10.404 giocatori che hanno realizzato i 10 euro abbinati all'1+. Infine, lo 0+ ha portato fortuna a 23.494 appassionati, che hanno vinto cinque euro a testa.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Il SuperEnalotto sta per rivelarci se qualcuno dei giocatori in gara per il concorso di questa sera potrà conquistare il Jackpot. Il premio maggiore del gioco Sisal tiene ancora con il fiato sospeso tutti gli appassionati, decisi a raggiungere la vetta dei premi. Gli appassioanti dalla mente più positiva sono invece già saltati allo step successivo, ovvero al momento della vittoria finale ed a come organizzare la spesa del proprio tesoretto. Un passo da non sottovalutare, soprattutto in previsione di una forte adrenalina a cui seguirà una totale confusione nel caso in cui dovessimo essere proprio noi a centrare la sestina vincente. Anche per oggi, la nostra Rubrica ha interpellato KickStarter per individuare il progetto migliore su cui investire parte del proprio bottino, un'idea innovativa che ci parla di mistero e creatività. Birdhouse è infatti il progetto ideato da Albert Raven, un vero e proprio oggetto d'arte connesso con internet che terrà impegnate le menti più brillanti. Birdhouse è infatti una casetta per uccellini tecnologica, che mette in collegamento i proprietari dei diversi dispositivi via Wi-fi e che prevede la presenza di un unico volatile in grado di volare fra una Birdhouse all'altra. Ogni proprietario potrà infatti ascoltare il volo e il cinguettio dell'uccellino, ma non saprà quando si fermerà nella propria casetta o in quella di un altro utente. Il suo volo potrà essere monitorato grazie ad una mappa digitale, che mostrerà le zone più calde e quelle più fredde, anche se l'ultima decisione spetta al protagonista digitale di questo progetto. Solo l'uccellino sa infatti in quale Birdhouse poserà le proprie ali. Il tetto finale da raggiungere è di 5.900 euro in 26 giorni di tempo, mentre i numeri vincenti arrivano fra pochissimo!

