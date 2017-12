METEO PONTE IMMACOLATA/ L'ondata di maltempo si sposta al sud, ma domani pomeriggio.. (oggi, 9 dicembre 2017)

Meteo, previsioni del tempo e maltempo: oggi, 9 dicembre 2017. L'ondata di maltempo si sposta al meridione, ma domani pomeriggio al settentrione sarà allerta per la neve.

09 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Meteo - La Presse

Tregua al nord che durerà fino a domenica pomeriggio quando il maltempo tornerà prepotente su tutto il settentrione italiano. Per quanto riguarda domani le previsioni del tempo sono piuttosto benevole se si guarda alla mattina, dopo l'orario di pranzo però la neve cadrà in maniera importante su tutto l'arco delle Alpi generando uno stato di allerta meteo non indifferente. Una situazione che potrebbe mettere in difficoltà soprattutto chi partito per alcuni giorni di vacanza sfruttando il ponte dell'Immacolata si ritroverà al ritorno colpito dal ghiaccio e dalla neve. Anche la pioggia sarà protagonista nel pomeriggio di domani, con le regioni di Liguria e Toscana come principale bersaglio. Chi invece tornerà a dormire sonni tranquilli è il meridione, dove rivedremo il sole e anche un leggero aumento delle temperature se si esclude qualche zona isolata dove potrebbe però cadere solo qualche leggera precipitazione.

PREVISIONI METEO, IL MALTEMPO SI SPOSTA AL SUD

L'ondata di maltempo che ha colpito il nord Italia si sposterà per la giornata di oggi, sabato 9 dicembre 2017, al sud come possiamo vedere dalle previsioni del tempo. Nonostante questo non sarà solo rose e fiori per il settentrione con la neve che cadrà copiosa su Valle d'Aosta, alta Lombardia e Trentino Alto Adige. La pioggia invece sarà protagonista sul versante adriatico colpendo le regioni di Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia orientale. Situazioni queste ultime che invece scompariranno totalmente nel pomeriggio. La neve poi cadrà al confine tra Abruzzo e Lazio, spostandosi nel pomeriggio tra Calabria e Puglia in Basilicata. I temporali saranno persistenti sulle coste, sia adriatica che tirrenica, per tutta la giornata al meridione. In diverse zone del nostro paese poi le temperature andranno al di sotto degli zero gradi, con le minime che saranno rintracciate a Trento dove ci saranno -8°. Le massime invece ce le regalerà ancora il sud grazie ai 15° di Palermo nella seconda parte della giornata.

