Mercatini di Natale: gli eventi da non perdere tra classiche mete e piccoli borghi. Boom di visite: quasi sei italiani su dieci hanno intenzione di visitarne uno. Le ultime notizie

09 dicembre 2017 Silvana Palazzo

I mercatini di Natale si confermano un appuntamento di successo: quasi sei italiani su dieci ne vogliono visitare uno. Questa è anche una occasione tipica per fare shopping. L'Italia è ricca di mercatini natalizi, quindi la proposta è più che varia, ma quelli del Trentino Alto Adige si trovano in prima posizione. C'è ad esempio quello di Rango, uno dei borghi più belli di'Italia: ha aperto i battenti il 19 novembre e si protrarrà fino al 30 dicembre. E sarà una sorta di Capodanno anticipato, visto che l'ultimo giorno dei mercatini si festeggia con la musica sotto le stelle. Non c'è alcun allestimento da mercato con stand o casette prefabbricate: è tutto il borgo a vestirsi di Natale. Unica è invece la location del mercatino di Natale a Merano: lungo il Passirio si sistemano le bancarelle medioevali di oltre 80 espositori tra romantiche casette di legno e piccoli focolari accesi. Da non perdere il vino di miele o i buonissimi canederli. In zona ci sono altri mercatini da vedere, come quello Polvere di Stelle a Lana, un mercatino da fiaba.

MERCATINI DI NATALE: LE PROPOSTE IN LOMBARDIA

Si avvicinano le feste e come tutti gli anni tornano i mercatini di Natale: un’esplosione di colori e profumi speziati, per chi vuole gustare le specialità tipiche di questo periodo dell’anno o per chi è alla ricerca del regalo perfetto per i propri cari. Chi non teme il freddo può recarsi a quelli di Livigno, che offre spunti per i regali con le tipiche casette di legno a far da sfondo. Ad essere stimolato qui non è solo il gusto, ma anche l'olfatto: dalla cannella al cioccolato, passando per il vin brûlé. Le bancarelle saranno aperte fino al 23 dicembre dalle 10.30 alle 18.30. Sulle sponde del lago di Iseo, a circa venti chilometri da Brescia, ci sono altri mercatini: nel centro storico oggi e domani potrete gustare i prodotti tipici della zona ma anche alcune specialità delle montagne lombarde e trentine. Quindi potrete fare un regalo ad amici e parenti buongustai. A Castione della Presolana c'è anche la Casa di Babbo Natale, con il laboratorio degli elfi e il trenino della Presolana. Queste le attrazioni per i più piccoli, mentre per gli adulti ci sono oltre 30 espositori all'interno di castelli di legno che venderanno le loro creazioni in legno, paglia, pietra, rame e lana. L'artigianato e i prodotti tipici saranno protagonisti anche dei mercatini di Bormio, ma si terranno a seconda dei giorni in orari e zone diverse.

