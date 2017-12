PIERO MARRAZZO/ Video, colpito dalla sassaiola dell'intifada in diretta tv

Piero Marrazzo ex governatore della regione Lazio si è rifatto una carriera, però da inviato nelel zone calde del mondo. Eccolo alle prese con l'intifada palestinese

09 dicembre 2017 Paolo Vites

Piero Marrazzo, immagine dal video

Partenza studi Rai, passaggio per i saloni della presidenza della regione Lazio, sosta dai carabinieri (ehm…) e ritorno alla Rai, ma non in un comodo salottino del tg. Piero Marrazzo, ex presidente della regione Lazio coinvolto poi in un brutto scandalo a sfondo sessuale, sparito per alcuni anni, ha ritrovato il suo posto da giornalista Rai, ma forse, per una sorta di punizione, lo hanno fatto inviato e spedito nei posti caldi del mondo. In questi giorni di intifada si trova in Israele, dove ieri ha trasmesso un video in diretta da Betlemme mentre infuriavano gli scontri tra i palestinesi e gli israeliani.

Un invitato tutto d'un pezzo va detto, anche se la scena sembrava più quella di un film di Fantozzi. Mentre alle sue spalle i palestinesi lanciavano una pioggia di sassi lui è rimasto spavaldo a gambe larghe in mezzo alla strada per non interrompere il collegamento. Poi quando qualche sasso lo ha centrato in pieno ha pensato bene di mettersi un casco protettivo, ma i sassi continuavano a arrivargli addosso. Ma lui sempre lì, a dirci cose abbastanza evidenti da quello che si vedeva anche senza commenti, e finalmente ha capito che era meglio togliersi di torno quando è arrivata una camionetta dell'esercito israeliano che sparava lacrimogeni sui manifestanti. I sassi intanto invece di giungere sulla camionetta continuavano ad arrivargli addosso. Qualcuno che si lamentava del canone Rai?





