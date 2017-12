TRAFFICO PONTE IMMACOLATA/ Autostrade, bollettino viabilità: giornata tranquilla, ma.. (ultime notizie)

Autostrade, bollettino traffico, situazione e info: Ultime notizie in tempo reale, oggi 9 dicembre 2017 sulla viabilità. Sarà una giornata sulla carta tranquilla, ma attenzione alle partenze

09 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Traffico autostrade - La Presse

Per quanto riguarda il ponte dell'Immacolata la giornata di oggi, sabato 9 dicembre 2017, dovrebbe essere la più tranquilla in termini di traffico. Questo perché la maggior parte della gente ha sfruttato la giornata di ieri, anch'essa di festa ovviamente, per partire verso le località sciistiche e non. Domani invece dovrebbe essere la giornata del controesodo con la maggior parte della gente che dovrebbe tornare a lavorare lunedì 11 dicembre. Nonostante questo non si può escludere che anche nella giornata di oggi la viabilità sia in diverse zone rallentata. Questo perché la giornata di maltempo di ieri avrebbe potuto convincere qualcuno a rimandare a oggi il momento di partire. Per questo sarà molto importante consultare il portale istituzionale delle autostrade italiane, Autostrade.it, che per queste cose è giustamente un punto di riferimento utile per diversi motivi. Non dovrebbe esserci maltempo oggi, questo potrebbe agevolare il tutto.

INCIDENTE NELLA NOTTE SULL'A1 DIRAMAZIONE ROMA SUD-GRA

Nella notte che ci ha condotto alla giornata di oggi, sabato 9 dicembre 2017, c'è stato un brutto incidente stradale sull'A1 Diramazione Roma sud-Grande Raccordo Anulare. Il portale istituzionale, Autostrade.it, ha riportato come questo abbia creato delle code importanti al chilometro 17.1 direzione Autostrada Milano-Napoli tra bivio Diramazione Roma sud/Grande Raccordo Anulare e Torrenova. Al momento non sono stati forniti né i dettagli delle dinamiche dell'incidente e nemmeno se ci siano stati feriti più o meno gravi. Probabili che queste informazioni arriveranno nella mattinata quando ci potrebbero essere ancora problemi sul tratto di autostrada in questione. Per questo sarebbe molto utile andare a consultare proprio il portale che è sempre aggiornato in tempo reale e fornisce anche degli utili consigli per evitare le code e migliorare quindi la viabilità.

