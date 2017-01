ALLERTA METEO/ Pioggia e neve al nord, sole e nubi al centro-sud (previsioni del tempo oggi, 1 febbraio 2017)

ALLERTA METEO, PREVISIONE DEL TEMPO E MALTEMPO: PIOGGIA E NEVE AL NORD ITALIA (OGGI, 1 FEBBRAIO 2017) - Non si ferma l'allerta meteo per quanto riguarda la giornata di oggi, mercoledì 1 febbraio 2017. Le previsioni del tempo parlano comunque di neve e precipitazioni anche importanti oltre alla nebbia anche se le temperature sembrano essere più alte rispetto alle medie stagionali. Si parte dalla neve che vedrà delle raffiche al nord di Trentino Alto Adige e anche della Lombardia. Cisarà nebbia soprattutto sulla parte occidentale della Lombarida. La pioggia sarà battente tutto il giorno sulla Liguria, sul Veneto e sul Friuli Venezia Giulia con pioggia intermittente invece tra Piemonte, Lombardia e parte della Toscana. Attenzione poi alle temperature che saranno comunque abbastanza miti, basti pensare che nel pomeriggio il termometro arriverà a un massimo di tredici gradi centigradi in provincia di Genova in Liguria. Le minime invece le vedremo a Trento dove si scenderà a quattro gradi anche nell'arco del pomeriggio.

ALLERTA METEO, PREVISIONE DEL TEMPO E MALTEMPO: SOLE E NUBI SPARSE AL CENTRO SUD ITALIA (OGGI, 1 FEBBRAIO 2017) - Il centro-sud Italia vive un periodo di ripresa nella giornata di oggi, mercoledì 1 febbraio 2017, per quanto riguarda le previsioni del tempo. Infatti dovrebbe esserci sole con nubi sparse per tutta la giornata. Niente neve quindi e pochissime precipitazioni che renderanno possibile il recupero di una situazione che rimane complicata soprattutto nel centro del nostro paese dopo gli eventi tragici degli ultimi sei mesi. La pioggia la vedremo soprattutto su Toscana e sul confinte tra Campania, Lazio e Abruzzo. Le temperature sono date comunque in forte rialzo con le massime che arriveranno addirittura a toccare i diciassette gradi a Catania e i sedici gradi a Palermo con la Sicilia che vive una breve anticipazione di primavera. Il sole sarà protagonista soprattutto in Calabria però dove nonostante troveremo temperature leggermente più basse ci sarà cielo limpido per tutta la giornata e la possibilità magari anche di farsi una bella passeggiata al mare.

