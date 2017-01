AUTOSTRADE / Bollettino traffico e news viabilità: brutto incidente nella notte sull'A4 (ultime notizie in tempo reale, oggi 1 febbraio 2017)

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 1 FEBBRAIO 2017). BRUTTO INCIDENTE NELLA NOTTE SULL'A4 MILANO-BRESCIA - Nella notte c'è stato un brutto incidente che porterà delle conseguenze anche sulla viabilità di oggi mercoledì 1 febbraio 2017. Il sito istituzionale delle autostrade italiane ha portato a delle segnalazioni proprio durante la notte per quanto riguarda questa situazione. L'incidente si è verificato sull'autostrada A4 Milano-Brescia che ha portato molti problemi e rallentamenti importanti. Si parte dal km 145.8 direzione Torino dove è stato chiuso il tratto tra Trezzo e Agrate per arrivare al km 147.6 direzione Triete con il tratto tra Bivio A4/Raccordo Tangenziale est Milano e il bivio A4/A58. Entrambi i tratti saranno chiusi fino alle ore cinque di questa mattina. Attenzione alle conseguenze che potrebbero portare a dei rallentamenti. Il sito istituzionale Autostrade.it non ha fornito dettagli sulle dinamiche dell'incidente e se ci fossero o meno dei feriti. La situazione è comunque in costante aggiornamento.

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 1 FEBBRAIO 2017). VEICOLO IN FIAMME SULL'A1 BOLOGNA-FIRENZE - Nella notte si è verificato un disagio molto importante sull'A1 Bologna-Firenze. Il sito istituzionale di autostrade italiane ha sottolineato il problema nella notte in merito alla presenza di un veicolo in fiamme e quindi l'intervento repentino dei vigili del fuoco. Questo ha portato alla chiusura al km 254.672 direzione Milano tra il bivio A1-Variante e Aglio Km 255. Staremo a vedere quello che succederà stamattina e se ci saranno delle conseguenze. Si è comunque arrivati alla necessità dell'intervento dei mezzi di soccorso stradale anche se il sito Autostrade.it non ha reso noto se ci fossero dei feriti o meno. La situazione comunque è stata ripresa in mano in pochissimo tempo. Anche se comunque il veicolo in fiamme ha ovviamente preoccupato chi stava transitando sull'autostrada in quel momento. Difficile capire quanto tempo ci sia voluto per rilevare il veicolo in fiamme dalla carreggiata.

© Riproduzione Riservata.