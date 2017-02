Andrea Pietrolungo / Chi è il soccorritore di Rigopiano morto di infarto a 39 anni infarto

ANDREA PIETROLUNGO, MUORE A 39 ANNI IL SOCCORRITORE DI RIGOPIANO (OGGI, 1 FEBBRAIO 2017) - È stato uno dei primi a prestare soccorso a Rigopiano, dove è avvenuta la tragedia dell'albergo sepolto dalla neve: purtroppo ieri mattina Andrea Pietrolungo, tecnico speleologico del soccorso alpino, ha avuto un infarto ed è morto nella sua abitazione a soli 39 anni. I soccorsi sono arrivati in maniera tempestiva a casa dell'uomo ma, una volta arrivati lì, hanno potuto solo constatarne il decesso. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Centro, i segni dell'infarto erano così evidenti sul corpo di Andrea Pietrolungo che i medici hanno deciso di non fare nemmeno l'autopsia. Lo speleologo era un uomo sano e senza problemi fisici e nessuno si sarebbe mai aspettato che potesse accusare problemi di cuore: già da ieri Andrea non si sentiva bene, ma aveva pensato a una banale influenza causata dallo stress per il continuo lavoro in questo periodo, tra emergenza maltempo e tragedia dell'hotel Rigopiano. Aveva anche partecipato ai funerali delle vittime dell'elicottero nelle scorse settimane.

ANDREA PIETROLUNGO, MUORE A 39 ANNI: ENNESIMA VITTIMA TRA I SOCCORRITORI DI RIGOPIANO (OGGI, 1 FEBBRAIO 2017) - Andrea Pietrolungo è pianto adesso da moltissime persone che si chiedono come sia possibile, che l'ennesima persona buona che ha operato per prestare i primi soccorsi all'Hotel Rigopiano e che da anni opera come volontario nel Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, sia morta in questa enorme tragedia. Sono tante le persone che adesso stanno scrivendo sulla bacheca Facebook di Andrea Pietrolungo, lasciando un saluto al ragazzo morto troppo prematuramente. "Il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico Abruzzo esprime profondo rammarico e commozione per la prematura scomparsa del tecnico speleo Andrea Pietrolungo. Capostazione forre Abruzzo, direttore della Scuola Regionale Speleo, istruttore regionale speleo, tecnico di soccorso in forra, Pietrolungo ha partecipato a innumerevoli esplorazioni, tra cui quelle condotte nella grotta in quota dei Tre Portoni, sulla Majella", scrive il Cnsas in una nota. I funerali si sono svolti oggi alle 15.

