BLOCCO TRAFFICO AUTO MILANO E TORINO, STOP PER EURO 3 DIESEL: INFO E ORARI PER LIVELLI ELEVATI POLVERI SOTTILI (ULTIME NOTIZIE OGGI, 1 FEBBRAIO 2017) - Prosegue il blocco traffico delle auto a Milano e Torino, le grandi città italiane maggiormente interessate dall'allarme smog. Per quanto riguarda il capoluogo piemontese, il livello di polveri sottili non è sceso al di sotto della soglia di sicurezza di 50 mcg/m³ per oltre sette giorni consecutivi e per questo motivo anche oggi, 1 febbraio 2017, si assisterà all'attuazione del piano regionale antismog. Il protocollo prevede che ad essere interessate dal provvedimento di blocco traffico siano, come recita il primo livello d'allerta contraddistinto dal colore giallo, i veicoli privati Diesel con omologazione precedente all'Euro 4 e Benzina, gpl e metano con omologazione precedente all'Euro 1: tutti i giorni dalle ore 8.00 alle 19.00 per i veicoli adibiti al trasporto persone; tutti i giorni dalle ore 8.30 alle 14.00 e dalle ore 16.00 alle 19.00 per i veicoli adibiti al trasporto merci.

BLOCCO TRAFFICO AUTO MILANO E TORINO, STOP PER EURO 3 DIESEL: INFO E ORARI, ALLERTA DI PRIMO LIVELLO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 1 FEBBRAIO 2017) -Anche a Milano è attivo oggi, 1 febbraio 2017, il blocco traffico auto a causa della presenza elevata di sostanze inquinanti nell'aria. Visto che la soglia di sicurezza inerente le Pm10 (polveri sottili) di 50 microgrammi per metro cubo è stata superata per più di 7 giorni consecutivi, anche nel capoluogo lombardo, così come a Torino, è scattato il primo livello d'allerta. Il protocollo aria della Regione Lombardia spiega che la limitazione del traffico riguarderà "l'utilizzo delle autovetture private di classe emissiva Euro 3 diesel in ambito urbano dalle 9.00 alle 17.00 e dei veicoli commerciali di classe emissiva Euro 3 diesel dalle 7.30 alle 9.30". Per cercare di porre un freno ai livelli di smog nell'aria meneghina si fa presente come sia stato introdotto anche il "limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali".

