DILETTA LEOTTA / Foto e video hot hackerato, Procura Milano apre un’inchiesta

DILETTA LEOTTA, FOTO HOT HACKERATE: PROCURA DI MILANO APRE UNA INCHIESTA (OGGI, 1 FEBBRAIO 2017) - Diletta Leotta, il caso che nei mesi scorsi ha sconvolto il web torna di prepotenza d’attualità: le sue foto e video hackerati dal suo smartphone sono stati oggetto di diffusione immediata sui social e per giornate hanno invaso letteralmente ogni canale web e social possibile e immaginabile. Ebbene, ora la vicenda prende una svolta visto che la Procura di Milano ha aperto un fascicolo di indagine coordinata dal procuratore aggiunto facente funzioni Alberto Nobili. L’accusa contro ignoti per ora, vede l’accesso abusivo a sistema informatico da cui sono state appunto rubate e diffuse foto personali della giornalista sportiva di Sky. Un reato, quello previsto dal Codice Penale, punito con una pena fino a 3 anni di reclusione: per Diletta Leotta dunque viene previsto quanto la stessa giornalista aveva immediatamente comunicato tramite i suoi legali i giorni dello scandalo a settembre, ovvero di procedere per vie legali contro i presunti responsabili dell’hackeraggio.

DILETTA LEOTTA, FOTO HOT HACKERATE: GLI SCATTI RUBATI E IL CASO-VIRALE (OGGI, 1 FEBBRAIO 2017) - Diletta Leotta: nei mesi scorsi la bellissima giornalista di Sky Sport è entrata nel ciclone del web attorno a metà settembre, quando delle sue foto e video hot sono state hackerate e diffuse sui social. In un tempo rapidissimo, le fotografie private di Diletta Leotta, sono state rese pubbliche scatenando la morbosità della rete: otto scatti in cui la giornalista di Sky sorride all’obiettivo in intimo o senza vestiti. Scatti personali, sulla cui origine e destinazione non ci si sarebbe dovuti interrogare e non è giusto porsi domande anche adesso, che sono diventati pubblici contro la volontà della protagonista e proprietaria. Condivisioni, retweet, scambi su WhatsApp e vi email quotidiani in prima pagina su internet e via dicendo. Le foto hot della bellissima Diletta sono state per settimane sulla bocca di tutti, specie perché da poco era appena successo il caso orribile di Tiziana Cantone, la ragazza napoletana che dopo un caso simile (video hot diffusi online contro il suo volere) è arrivata a togliersi la vita per la troppa vergogna provocata. In un contesto del genere, il caso di Diletta Leotta aveva fatto indignare e non poco per la velocità e facilità di diffusione che avevano preso le sue foto: «Un fatto estremamente grave», ha scritto in una nota l’ufficio stampa della giornalista, che ha subito «una gravissima violazione della privacy e che è molto amareggiata ma nello stesso tempo indignata e pronta a gestire questa vicenda».

