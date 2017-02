DIOCESI DI PATTI / Chi è mons. Guglielmo Giombanco, nuovo vescovo nominato da Papa Francesco (Oggi, 1 febbraio 2017)

DIOCESI DI PATTI, NOMINATO MONS. GUGLIELMO GIOMBIANCO (OGGI., 1 FEBBRAIO 2017) - Il nuovo vescovo della diocesi di Patti è monsignor Guglielmo Giombanco. La nomina è stata fatta oggi da Papa Francesco che ha accettato la rinuncia al governo pastorale presentata da monsignor Ignazio Zambito. A comunicarlo, come riporta l'agenzia di stampa Agensir, è stata la Sala Stampa della Santa Sede. Monsignor Guglielmo Giombanco, nuovo vescovo della diocesi di Patti, rivestiva dal 2012 l'incarico di vicario generale della diocesi di Acireale. Nato a Catania il 15 settembre 1966, monsignor Guglielmo Giombanco, dopo la maturità magistrale ha studiato Filosofia presso lo Studio Teologico di Catania. In seguito è stato inviato al Pontificio Seminario Romano Maggiore per seguire i corsi teologici presso l’Università Lateranense: gli studi si sono conclusi con il Baccalaureato in Teologia. Presso la stessa Università monsignor Guglielmo Giombanco ha conseguito il Dottorato in “utroque iure”, frequentando poi lo Studio Rotale.

DIOCESI DI PATTI, NOMINATO MONS. GUGLIELMO GIOMBIANCO (OGGI., 1 FEBBRAIO 2017): CHI E' IL NUOVO VESCOVO - Monsignor Guglielmo Giombanco, nominato oggi da Papa Francesco nuovo vescovo della diocesi di Patti, è stato ordinato sacerdote il 7 settembre 1991 e, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa Agensir, si è incardinato nella diocesi di Acireale. Dopo l’ordinazione è stato segretario del vescovo e vice cancelliere della Curia, collaboratore pastorale nella parrocchia Santa Maria del Carmelo in Acireale, promotore di giustizia e difensore del vincolo del Tribunale diocesano, vicario giudiziale, giudice del Tribunale Ecclesiastico Regionale Siculo. Oltre ad essere vicario generale della diocesi di Acireale, monsignor Guglielmo Giombanco insegna diritto canonico nello Studio Teologico di Catania. Tra gli altri incarichi, è stato vicario episcopale per il Culto Divino e i Sacramenti; coordinatore della Commissione diocesana per la formazione permanente del Clero; membro della Commissione per gli Scrutini ai Ministeri e all’Ordine Sacro; cappellano del Corpo di Polizia Municipale della Città di Acireale. .

