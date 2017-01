DON ANDREA CONTIN VIDEO, SPUNTA UN'ALTRA TESTIMONE: "NON VOLEVA FARSI RICONOSCERE COME PRETE" (OGGI, 1 FEBBRAIO 2017) - Una testimone esce allo scoperto per fare dichiarazioni importanti su don Andrea Contin, il prete accusato di aver fatto festini a luci rosse all'interno della parrocchia ed aver gestito un giro di prostituzione con le sue amanti. Una testimone ha accettato di essere intervistata a viso scoperto, per parlare della relazione avuta con il religioso. Durante un'intervista a La Vita in Diretta, la donna sottolinea come don Andrea Contin ha "approfittato della mia vulnerabilità", inviandole messaggi gentili e di chiaro interesse, un atteggiamento che superava il rapporto fra parroco e fedele. La donna non ha nascosto il fatto di aver visto il prete affascinante, attraente, in grado di sfrutttare il proprio lato carismatico. Aggiunge anche che don Roberto Cavazzana, un altro degli indagati, frequentava spesso la cerchia del sacerdote. Racconta in particolare un evento in cui i due uomini hanno chiesto espressamente di non essere riconosciuti come preti in pubblico, facendo intendere che in determinati ambienti si mostravano in altre vesti.

Clicca qui per vedere l'intervista su don Andrea Contin a La Vita in Diretta, disponibile a partire dal 32' minuto.

L'intervista di quella che potrebbe rivelarsi una supertestimone continua con la dichiarazione della donna, che preme su alcuni particolari che potrebbero influire l'andamento dell'inchiesta a carico di don Andrea Contin. La donna afferma inoltre di essere rimasta colpita dal fatto che in tutta la vicenda giudiziaria sembra che a farne le spese siano le donne, rimaste vittime dal fascino del sacerdote. Un racconto lungo, che in più punti ha dimostrato delle similitudini con la prima delle donne che facevano parte della cerchia di don Andrea Contin, che ha voluto smascherare le presunte attività illecite del religioso. Si ricorda inoltre che nell'inchiesta sarebbero nove le donne sfruttate sessualmente dal parroco, tutte in un momento fragile della loro vita e finite in un vortice di filmini e festini a luci rosse organizzati da don Andrea Contin.

