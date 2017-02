ECOGAS INCENTIVI AUTO A GAS GPL E METANO/ Contributo fino a 1.000 euro, torna l’iniziativa Icbi

ECOGAS INCENTIVI AUTO A GAS GPL E METANO CONTRIBUTI FINO A 1000 EURO. Tornano gli incentivi per trasformare automobili e veicoli commerciali a gas, con gpl o metano. Il Consorzio Ecogas ne dà notizia, ricordando che sul proprio sito www.ecogas.it è possibile prenotarsi per ottenere il contributo. Dato che i fondi sono limitati (circa 1,8 milioni di euro) è probabile che si esauriscano in fretta. Nello specifico il contributo copre circa un terzo dei costi della trasformazione ed è suddiviso in quattro diverse fasce. La prima, da 500 euro, si ha per chi monta un impianto gpl su un automezzo privato euro 2-3 a benzina. La somma sale a 650 euro se si monta un impianto a metano. Per i veicoli commerciali euro 2-3-4-5 (benzina o diesel) si hanno 750 euro nel caso di impianto gpl e 1.000 euro per quello a metano. Va detto che bisogna risiedere in uno dei 674 comuni che aderiscono all’iniziativa Icbi (Iniziativa carburanti a basso impatto) per poter aver diritto all’incentivo, che consiste in uno sconto applicato direttamente in fattura. Dunque se si è interessati conviene controllare sul sito di Ecogas se si risiede in uno dei comuni convenzionati, dopodiché occorre prenotare l’incentivo via internet e recarsi poi in una delle officine aderenti all’iniziativa per procedere alla trasformazione del veicolo.

