IMPRENDITORE ITALIANO SCOMPARSO IN COSTA RICA / Vincenzo Costanzo, trattativa per la vendita di un terreno dietro il giallo? (Oggi, 1 febbraio 2017)

IMPRENDITORE ITALIANO SCOMPARSO IN COSTA RICA, VINCENZO COSTANZO: STAVA TRATTANDO LA VENDITA DI UN TERRENO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 1 FEBBRAIO 2017) - Dallo scorso 24 gennaio non si hanno più notizie di un imprenditore italiano scomparso in Costa Rica. L'uomo è Vincenzo Costanzo, padre di due figli, originario di Cosenza ed ha 52 anni. La sparizione è avvenuta da San Josè, dove l'imprenditore vive da circa 25 anni. A presentare denuncia di scomparsa ai Carabinieri, come riporta Il Corriere del Mezzogiorno nella sua edizione online, è stata la sorella di Vincenzo Costanzo. A quanto pare l'uomo prima di far perdere le sue tracce avrebbe riferito ad alcuni suoi parenti che vivono a Bari e in Calabria, di avere un appuntamento con un amico italiano per la vendita di un terreno. L'imprenditore sarebbe entrato in contatto con persone interessate all'acquisto di un terreno a Panama, nell'isola di Cebaco, del valore di diversi milioni di euro. Il terreno in questione sarebbe di 17 ettari ed apparterrebbe ad una società della quale Vincenzo Costanzo deterrebbe il 60% delle quote. Il presunto appuntamento tra l'imprenditore italiano e i potenziali acquirenti e nel quale si sarebbe dovuta concludere la compravendita era fissato a Milano e la trattativa si sarebbe dovuta concludere nei giorni scorsi dopo una serie di rinvii. Il giorno successivo alla sua scomparsa, l'imprenditore avrebbe dovuto prendere un volo che lo avrebbe portato in Italia dove avrebbe firmato la vendita del terreno. Le sue valigie in vista del viaggio d'affari erano già state portate in casa dell'ex suocera. Da allora però, di Vincenzo Costanzo non si sarebbero avute più notizie e la sua scomparsa potrebbe essere legata proprio alla trattativa in corso. Stando a quanto fatto sapere dei suoi familiari, è stata informata la Farnesina che sta seguendo da vicino il caso anche con l'aiuto dell'Interpol e con il consolato italiano in Costa Rica.

