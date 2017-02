INCIDENTE STRADALE / Villanova, autostrada A21 auto contro camion, due morti (Ultime notizie oggi, 1 febbraio 2017)

INCIDENTE STRADALE VILLANOVA: DUE MORTI SU A21 TORINO-PIACENZA (ULTIME NOTIZIE OGGI 1 FEBBRAIO 2017) - Un incidente stradale mortale è avvenuto questa mattina sull'autostrada A21 Torino-Piacenza nel tratto in corrispondenza di Villanova, lungo la corsia in direzione di Asti. Secondo quanto riportato da La Nuova Provincia nell'incidente sono morte due persone. In base a una prima ricostruzione di quanto accaduto l'incidente stradale si è verificato verso le 5.30: sarebbe stata un’auto a tamponare un camion. Ancora non si conoscono le cause del tamponamento. Sul luogo dell'incidente stradale sono intervenuti i vigili del fuoco di Asti, con tre dei loro mezzi per le operazioni di soccorso. Al lavoro per i rilievi del caso anche gli agenti della polizia stradale di San Michele di Alessandria. Il consiglio per tutti gli automobilisti, al fine di evitare qualsiasi tipo di incidente stradale, è quello di guidare con prudenza e di prestare massima attenzione alle norme del Codice della strada, in particolare a quelle che si riferiscono alle distanze di sicurezza e ai limiti di velocità.

