ITALO D'ELISA, OMICIDIO VASTO/ Ammazza l'uomo che investì e uccise la moglie, poi si costituisce (Oggi, 1 febbraio 2017)

OMICIDIO ITALO D'ELISA A VASTO: LASCIA LA PISTOLA SULLA TOMBA E SI COSTITUISCE (OGGI, 1 FEBBRAIO 2017) - Omicidio in strada: il delitto è avvenuto a Vasto, dove un uomo ha sparato al ragazzo che aveva investito e ucciso la moglie sette mesi. Si tratta di Fabio Di Lello, che a colpi di pistola ha ammazzato il 22enne Italo D'Elisa, che lo scorso primo luglio con la sua auto aveva investito ad un semaforo Roberta Smargiassi, che invece era in scooter. L'arma del delitto è stata trovata dai carabinieri di Vasto sulla tomba della donna in una busta di plastica, ma l'uomo si è costituito alcune solo nel tardo pomeriggio. Prima di consegnarsi alle forze dell'ordine, però, avrebbe informato il suo avvocato dell'omicidio dell'assassino di sua moglie e che si sarebbe recato al cimitero per salutarla. Il delitto è avvenuto dopo le 16.30 all'uscita del locale Drink Water, in viale Perth. Stando a quanto riportato da Il Mattino, sarebbero almeno quattro i colpi di pistola esplosi da Fabio Di Lello all'indirizzo di Italo D'Elisa davanti alla porta d'ingresso del bar, vicino alla trafficata circonvallazione Histoniense. Il ragazzo sarebbe stato colpito all'addome.

OMICIDIO ITALO D'ELISA A VASTO: È STATO PREMEDITATO? (OGGI, 1 FEBBRAIO 2017) - Voleva farsi giustizia per la morte di sua moglie e Fabio Di Lello se l'è fatta da solo, freddando il 22enne Italo D'Elisa proprio mentre usciva dal bar, che aveva raggiunto in bicicletta. Aveva aspettato per mesi una risposta dalle indagini, un colpevole, poi ha deciso di agire da solo. Non aveva mai accettato la morte di Roberta, che aveva sposato pochi mesi prima la tragedia. Ora è in stato di fermo e della sua difesa si stanno occupando gli avvocati Giovanni Cerella e Pierpaolo Andreoni. Per la famiglia del 22enne parla l'avvocato Pompeo Del Re: «C'è stata una campagna di odio da parte dei familiari di questa ragazza. Ora ne vediamo le conseguenze. Continui incitamenti anche su internet a fare giustizia. Alla fine c'è stato chi l'ha fatta. Tra l'altro dopo tempo, quindi una premeditazione» riporta Repubblica.it. Per l'avvocato il percorso giudiziario stava andando avanti: Italo D'Elisa sarebbe dovuto comparire nei prossimi giorni davanti al gup: «C'era stata notificatala fissazione di udienza preliminare, nel corso della quale si sarebbe dovuto decidere se disporre o meno il rinvio a giudizio».

