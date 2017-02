Invalsi 2017/ Concorsi pubblici: bandi per osservatori esterni, chi può presentare domanda (Oggi, 1 febbraio 2017)

INVALSI 2017, CONCORSI PUBBLICI: BANDI PER OSSERVATORI ESTERNI (OGGI, 1 FEBBRAIO 2017) - Periodo di pubblicazione di bandi per concorsi pubblici e non solo. In vista della prova Invalsi 2017 infatti gli Uffici scolastici regionali iniziano a pubblicare, riferisce OrizzonteScuola, i bandi per il reperimento degli osservatori esterni nelle classi campione durante lo svolgimento dei test. La prova Invalsi è una prova scritta che ha lo scopo di valutare i livelli di apprendimento degli studenti al terzo anno della scuola secondaria di primo grado. Per quanto riguarda gli osservatori esterni possono presentare domanda anche laureati e diplomati, con preferenza per chi già risulta iscritto nelle graduatorie per l’insegnamento provinciali o d’Istituto, con preferenza per chi già risulta iscritto nelle graduatorie per l’insegnamento provinciali o d’Istituto. Ecco chi sono tutti coloro che possono presentare domanda per la prova Invalsi 2017: Dirigenti Tecnici; Dirigenti Scolastici; Docenti collaboratori del Dirigente Scolastico; Docenti incaricati dello svolgimento di funzioni strumentali, con precedenza per quelli incaricati dello svolgimento di funzioni attinenti alla valutazione degli apprendimenti; Docenti comandanti presso gli USR, articolazioni territoriali USR, INDIRE; Docenti esperti già utilizzati in precedenti rilevazioni o coinvolti con compiti di formatori o di tutor dei seminari di sensibilizzazione alle indagini OCSE – PISA; Docenti somministratori nelle scuole campionate nell’ambito dell’indagine OCSE – PISA; Docenti somministratori nelle scuole campionate nell’ambito delle indagini IEA – PIRLS E IEA – TIMSS; Docenti con contratto a tempo indeterminato; Docenti con contratto a tempo determinato; Docente Laureato/diplomato.

INVALSI 2017, CONCORSI PUBBLICI: BANDO ATA, AL VIA RACCOLTA FIRME CONTRO TAGLI (OGGI, 1 FEBBRAIO 2017) - C'è attesa per la pubblicazione, tra i concorsi pubblici, del Bando Ata 2017 per la selezione di 10.294 tra bidelli e assistenti oltre alle 507 assunzioni di profili DSGA, personale amministrativo e tecnico accantonati in precedenza. Intanto, come riferisce OrizzonteScuola la Flc Cgil ha lanciato una raccolta firme al fine di recuperare "2020 posti tagliati". In questi ultimi anni infatti il personale Ata è stato oggetto di tagli e di divieti per quanto riguarda le supplenze brevi: "i dirigenti non possono nominare supplenti in sostituzione degli assistenti tecnici; possono nominare supplenti in sostituzione degli assistenti amministrativi, solo nel caso in cui in organico di diritto ci siano meno di tre posti (con il dimensionamento quante scuole hanno meno di 3 assistenti amministrativi?); non possono nominare supplenti in sostituzione dei collaboratori scolatici per i primi 7 giorni di assenza (tranne in casi di necessità)". Ecco quindi una nuova protesta sulla situazione degli organici Ata in vista della pubblicazione del Bando Ata 2017, atteso per questo mese.

© Riproduzione Riservata.