LA CANDELORA/ Domani 2 febbraio: presentazione di Gesù al Tempio e la purificazione di Maria

LA CANDELORA, LA PRESENTAZIONE DI GESU' AL TEMPIO (DOMANI, 2 FEBBRAIO 2016) - Ricorre domani 2 febbraio 2017 la Candelora: si tratta di": si tratta di una festa religiosa che si celebra per ricordare la presentazione del Signore al Tempio e il rito di della Purificazione di Maria. La ricorrenza è popolarmente detta festa della Candelora perché in questo giorno si benedicono le candele, simbolo di Cristo "luce per illuminare le genti", come il bambino Gesù fuchiamato dal vecchio Simeone al momento della presentazione al Tempio di Gerusalemme, presentazione che era prescritta dalla Legge giudaica per i primogeniti maschi. La festa che si celebra domani è anche detta della Purificazione di Maria perché secondo l'usanza ebraica una donna era considerata impura del sangue mestruale per un periodo di 40 giorni dopo il parto e doveva andare al Tempio per purificarsi. Il 2 febbraio cade appunto 40 giorni dopo la nascita di Gesù, il 25 dicembre. Anticamente la festa della Candelora veniva celebrata il 14 febbraio, 40 giorni dopo l'Epifania.

LA CANDELORA, LE CELEBRAZIONI PRE-CRISTIANE (DOMANI, 2 FEBBRAIO 2016) - Il nome Candelora, la festa che si celebra domani 2 febbraio, deriva dal latino, da candelorum, ovvero la benedizione delle candele conservate in casa dai fedeli: i ceri sono accesi, secondo tradizione, per placare l’ira divina durante il maltempo oppure durante un momento di malattia. La ricorrenza della Candelora dovrebbe far uscire dall'inverno e annunciare l'arrivo della primavera: secondo il detto infatti "se nevica o se plora dell’inverno siamo fora". Le celebrazioni legate alla Candelora esistevano anche in alcune tradizioni religiose precristiane. La festa di Imbolc, nella tradizione celtica, segnava infatti il passaggio tra l'inverno e la primavera. Nel mondo romano la Dea Februa, cioè Giunone, veniva celebrata alle calende di febbraio: il primo giorno di ogni mese corrispondeva al novilunio, alla Luna nuova, ed era chiamato appunto "calende".

