METRO M1 CHIUSA / Atm, linea rossa sospesa da Sesto Fs per ragioni di sicurezza: allarme bomba? (Oggi 1 febbraio 2017)

METRO M1 CHIUSA, ATM NEWS: ALLARME BOMBA ALLA STAZIONE DI SESTO FS (OGGI 1 FEBBRAIO 2017) - La metro M1 Rossa di Milano è stata chiusa all’altezza della Stazione di Sesto Fs per motivi di sicurezza: pochi istanti fa dagli altoparlanti della metropolitana è stato dato l’avviso di evacuare la stazione per controlli in corso delle Autorità di Pubblica Sicurezza. Questo sta a significare, come purtroppo capita sempre più spesso nelle stazioni di Milano e anche di Roma, l’ennesimo allarme bomba è scoppiato all’interno delle banchine e dei convogli delle metro. In questo caso, coinvolta è la linea rossa M1 che da Sesto porta fino alla doppia destinazione, Bisceglie e Rho Fiera, a nord di Milano: treni evacuati, utenti invitati ad uscire dalla stazione durante i controlli della pubblica sicurezza. Non ci sono al momento altri avvisi da Atm news ma nel prossimi minuti dovrebbe fuoriuscire i consueti consigli sui mezzi alternativi di superficie da prendere durante il momentaneo blocco della circolazione nella zona nord della metro rossa milanese. Giusto ieri, al mattino, la stessa metro M1 era stata chiusa per circa mezz’ora tra Bisceglie e Inganni (questa volta dunque a sud-ovest di Milano) per lo stesso motivo, ovvero un presunto allarme bomba poi verificato in pochi minuti come effettivamente falso. Avverrà così anche in questo caso per la chiusura di Sesto Fs? Tutti gli aggiornamenti nelle prossime ore, seguendo sempre i canali ufficiali di Atm news.

